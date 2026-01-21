Kreml tarjoilee Trumpille mahdollisuuden valita itselleen sopivan mielipiteen, Venäjä-tuntija sanoo.

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin esiintymisessä Davosissa oli psykologisesti yksi asia, joka ei Venäjää miellytä, arvioi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes.

Trump nimittäin puhui Venäjän presidentistä Vladimir Putinista ja Ukrainan presidentistä Volodymyr Zelenskyistä ikään kuin tasavertaisina.

Aina kun Putin ehdottaa jotain, Zelenskyi kieltäytyy ja kun Zelenskyi ehdottaa jotain, Putin kieltäytyy, Trump pyöritteli.

– Moskova nautti tilanteesta, jossa Trump sanoi Zelenskyin olevan suurin ongelma rauhalle. Nyt Trump ei enää sano näin. Trump sanoi Putinin ja Zelenskyin välillä olevan molemminpuolista vihaa. Se on iso sana, Moshes sanoo puhelimitse MTV Uutisille.

Kreml voi kuitenkin olla "yleisesti ottaen" tyytyväinen presidentti Trumpin Davosissa pitämään puheeseen, Moshes arvioi. Tärkeintä Venäjällä oli, ettei Trump puhunut uusista talouspakotteista.

Venäjä on nyt uusinut neuvottelustrategiansa ja yrittää diplomaattisesti pelata "hyvin hienostunutta peliä", Moshes arvioi.

– Ulkoministeri Sergei Lavrov on paha poliisi, joka sanoo, ettei Yhdysvallat tee kaikkea oikein. Sen sijaan presidentti Vladimir Putin ja muut toteavat, että elämä jatkuu, Moshes katsoo.

– Lausunnoissa on vaihtelua ja se on hyvää diplomatiaa. Trump voi napata Venäjän lausunnoista sen, mistä hän eniten pitää, Moshes jatkaa.

Zelenskyi ja Trump tapaavat

Trump sanoi tapaavansa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Davosissa järjestettävän talousfoorumin yhteydessä. Tiedossa ei ole, koska presidentit tapaavat.

Trumpin mukaan sekä Zelenskyi että Putin haluavat tehdä sopimuksen. Jos näin ei tapahdu, ovat he "tyhmiä", Trump sanoi Davosissa.

Ulkopoliittisen instituutin Moshes ei usko, että Zelenskyi ja Trump pääsevät sopuun rauhansuunnitelmasta, mutta "jonkinlaista edistystä voidaan nähdä".

Käytännössä rauhanneuvottelut ovat pitkään olleet pattitilanteessa.

Yhdysvallat ja Ukraina ovat hyvän tovin vääntäneet parikymmenkohtaisesta rauhansuunnitelmasta, jonka pohjana on Yhdysvaltojen suunnitelma, jota Venäjän on kerrottu "konsultoineen".

Sekä Kiova että asiantuntija-arviot pitivät Venäjän konsultoimaa versiota rauhansuunnitelmasta käytännössä Ukrainan antautumisasiakirjana.

Venäjän ja Yhdysvaltojen rauhansuunnitelmassa taas uskotaan olevan kohtia, joihin Venäjä ei suostu.

– Trump on vihdoin ymmärtänyt, ettei rauhaa saada aikaan nopeasti. Hyvää on myös se, ettei hän Grönlannin vuoksi ole luopunut Ukraina-asiasta. Olisi myös mahdollista, että Trump keskittyisi Ukrainan sijaan vain Grönlantiin.

Kiistakapulat pysyvät

Myönteistä Ukrainan kannalta on myös se, että Trump ylipäätään haluaa tavata Zelenskyin. Ukrainan ja Yhdysvaltojen presidenttien viime vuoden tapaamiset olivat joko julkisesti tai suljettujen ovien takana myrskyisiä sekä alku- että loppuvuodesta.

Moshes pitää kuitenkin selvänä, että suurimmat kiistakapulat pysyvät ratkaisematta myös Zelenskyin ja Trumpin tapaamisen jälkeen.

Erityisesti alueluovutukset ovat olleet neuvotteluissa vaikea asia.

Kreml on vaatinut Itä-Ukrainan Donetskin aluetta kokonaisuudessaan itselleen, vaikka ukrainalaisjoukot yhä hallitsevat merkittäviä osia raskaasti linnoitetusta alueesta.

Yhdysvaltojen kanta on ollut, että Ukrainan pitäisi rauhan vuoksi suostua Moskovan vaatimukseen.

Ukraina ei ole alueluovutuksista innostunut, joskin on ehdottanut kompromissiksi vetäytymistä, joka koskisi sekä Venäjän että Ukrainan joukkoja.