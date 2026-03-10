Myös rockyhtye U2:n jäsenet saivat tunnustuksen Euroopan parlamentilta.

Presidentti Sauli Niinistö on nimitetty Euroopan ansioritarikunnan kunniajäseneksi.

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola julkisti tänään ensimmäiset Euroopan ansioritarikunnan jäsenet parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa. Ansioritarikunnan poikkeuksellisen ansioituneiksi jäseniksi nimitettiin Saksan entinen liittokansleri Angela Merkel, Solidaarisuus-liikkeen entinen johtaja ja Puolan entinen presidentti Lech Walesa ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Ansioritarikunnan kunniajäseneksi nimitettiin Niinistön ohella myös yhdeksän muuta eurooppalaista, muun muassa Irlannin entinen presidentti ja YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Mary Robinson, EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan entinen korkea edustaja Javier Solana ja Euroopan keskuspankin entinen pääjohtaja Jean-Claude Trichet.

Lisäksi ansioritarikuntaan nimitettiin kymmenen jäsentä. Tähän joukkoon lukeutuvat muun muassa irlantilaisen rockyhtye U2:n laulusolisti Bono ja yhtyeen muut kolme jäsentä.

Euroopan ansioritarikunnan kunniamerkillä huomioidaan parlamentin mukaan sellaisten henkilöiden saavutukset, jotka ovat merkittävästi edistäneet Euroopan yhdentymistä tai edistäneet ja puolustaneet EU:n arvoja.

– Euroopan ansioritarikunta on niille, jotka paitsi uskoivat Eurooppaan, myös auttoivat rakentamaan sitä, Metsola sanoi.