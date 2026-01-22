



Ulkoministeri Valtosen suorat sanat Trumpille: "Viiva, jota ei voi ylittää" 1:16 Näin Valtonen arvioi Euroopan vastausta Trumpin Grönlanti-uhkaan. Julkaistu 22.01.2026 19:53 Ville Kettunen ville.kettunen@mtv.fi Ulkoministerin mukaan Yhdysvaltain presidentin retoriikka ei ole hyväksyttävää "edes perheen sisällä". Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) oli kovien kysymysten edessä MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa torstaina. Katso koko haastattelu täältä. Valtonen sanoo, että hän kuunteli Trumpin keskiviikkoista puhetta Sveitsin Davosissa "levollisin mielin". – Vuoden aikana on ehtinyt tottua aika moneen. – – Osasin odottaa, millaista retoriikkaa sieltä tulee. 0:37 Tämä hetki Trumpin puheessa hätkähdytti Davosissa. Valtonen kuitenkin on yhtä mieltä Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin kanssa siitä, että osat Trumpin puheesta olivat "loukkaavia" eurooppalaisille liittolaisille.

– Ja voin myös sanoa sen, että tämä ei ole hyväksyttävää, ulkoministeri jatkaa.

Valtonen nostaa kuitenkin esiin Trumpin kommentit siitä, että Eurooppa olisi Yhdysvalloille "läheinen".

– Trumpin hallinto ajattelee, että perhepiirissä voi sanoa napakammin, kuin ehkä muita kohtaan, Valtonen analysoi.

Kova kovaa vastaan

Pitäisikö Euroopan siis näyttää, että alkaa riittää, juontaja Jan Andersson kysyy haastattelussa.

– Kyllähän Eurooppa näytti, että alkaa riittää. Ja Suomikin on itsestäänselvästi sanonut, että Grönlannin kohdalla menee semmoinen viiva, että sen yli ei pidä kävellä. Eikä sen viivan yli pidä kävellä edes puheiden tasolla.

– Tällaisia puheita kuten että otettaisiin jopa sotilaallisesti (Grönlanti) haltuun. Se ei ole hyväksyttävää liittokunnan sisällä, eikä perheen sisäisenä puheena. Ihan sama, miten sen selittää, Valtonen jatkaa.

Valtonen sanoo, että Suomelle ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtamisen kannalta tärkeintä on kuitenkin se, millaista tulosta saadaan aikaan.

– Yhdysvallat on meille tärkein liittolainen. Heidän kanssaan halutaan tehdä nyt ja jatkossa yhteistyötä.

Kulisseissa suhisi

Trump kertoi myöhään keskiviikkona peruneensa alustavan Grönlanti-sovun myötä tullit, joiden oli määrä tulla voimaan 1. helmikuuta. Valtonen ei sano suoraan, tuliko Trumpin kelkan käännös yllätyksenä vai ei.

– Olemme tehneet todella pitkään taustalla töitä, että tähän löydetään Naton sateenvarjon alla ratkaisu. – – Olemme käyneet viime viikkoina, päivinä ja tunteina keskusteluita Trumpin lähipiirin kanssa.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoi torstaina Iltalehdelle, että taustalla on prosessi, jossa hän itse, Naton pääsihteeri ja Norjan pääministeri olivat mukana: Naton sisällä on suunniteltu arktista A7-maaryhmää kantamaan vastuu arktisen alueen puolustuksesta.

– Arktinen turvallisuus on todella vakava asia, Valtonen tähdentää.

Valtonen on kuitenkin eri mieltä Trumpin kanssa siitä, että arktisen alueen suhteen olisi hätä juuri nyt.

– Grönlannissa tai sen liepeillä ei ole nyt, tai ole lähiaikoina ollut mitään Venäjän tai Kiinan uhkaavaa läsnäoloa.

Mihin Suomi on siis tarkalleen sitoutumassa arktisen alueen puolustuksen osalta? Asian ytimessä -ohjelmassa pureuduttiin myös Ukrainan tilanteeseen. Katso koko jakso tästä.

Ville Kettunen MTV Uutiset