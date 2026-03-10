Maanviljelijä Anne-Mari Tarkkio löysi kutsumusammattinsa täysin vahingossa. Nyt häntä seuraavat somessa sadat tuhannet ihmiset.

Sosiaalisessa mediassa Amskidabamski-nimimerkillä vaikuttava maanviljelijä Anne-Mari Tarkkio kilpailee Farmi Suomi -ohjelman uudella kaudella.

Maatilaa pyörittävällä Tarkkiolla voisi kuvitella olevan ammattinsa puolesta etulyöntiasema muihin Farmi-kilpailijoiden nähden. Hän kertoo MTV Uutisille, että yllättyi tästä oletuksesta.

– 40-luvun maaseudulla ei ole mitään tekemistä nykymaatalouden kanssa. Kun työssäni asetan Valmettiin päisteautomatiikkaa näytöltä traktorin sisällä, niin tuolla kirnutaan voita. Tämä ei ole suomalaista maataloutta, vaan 40-luvun maaseutua. Mummoni nuoruutta, hän valottaa.

– Tämä oli pikemminkin testi, että miten hyvin olen kuunnellut mummoni tarinoita ja muistanko sieltä mitään, hän jatkaa.

Isännättäreksi itseään tituleeraavalla Tarkkiolla on Instagramissa 150 000 seuraajaa ja TikTokissa yli 131 000 seuraajaa. Videoillaan hän näyttää pääasiassa arkeaan maatilallisena.

Tarkkion ura somettajana alkoi täysin vahingossa. Hän oli aina tiennyt haluavansa olla maanviljelijä, muttei ollut koskaan ajatellut, että haluaisi tehdä sen lisäksi myös videoita ja julkaista niitä sosiaalisessa mediassa. Havahtuminen tapahtui, kun Tarkkio teki opinnäytetyötään.

– Opiskellessani ammattikorkeakoulussa agrologiksi kuulin kaveriltani, että opinnäytetyö voi olla video. Minähän yritin mennä sieltä mistä aita on matalin ja tein videon. Editoidessani sitä tajusin, että se on kivaa. Olin 24-vuotias, kun löysin vahingossa kutsumusammattini, hän kertaa.

Vuonna 2022 Tarkkio alkoi julkaista säännöllisesti videoita sosiaalisessa mediassa. Vuosien aikana on tapahtunut paljon, ja nyt hän on ehdolla vuoden lifestylevaikuttajaksi Tubecon Awards -gaalassa.

Palaute, jonka äärellä saa pidättää itkua

Tarkkio saa videoistaan kahdenlaista palautetta, joista toinen on negatiivista. Hän tulkitsee, että on videoillaan rikkonut negatiivista palautetta suoltavan ihmisen mielikuvan maanviljelijästä.

– Ja voi pojat, minähän rikon sen tosi isosti. Se tuntuu heistä pahalta, hän kertoo.

Tarkkio on pistänyt merkille, että hänen miespuolisiin somettaviin maatalouskollegoihinsa suhtaudutaan sosiaalisessa mediassa eri tavalla kuin häneen. Näiden saama palaute ei ole Tarkkion mukaan yhtä roisia kuin mitä hän saa osakseen.

– Minä olen ollut maanviljelijä kahdeksan vuotta, kahdeksan vuotta sitten ostin tilan. Olen ollut koko someaikani maanviljelijä, ja koko ajan kyseenalaistetaan, että kuka siellä on oikeasti isäntä.

Tarkkio vertaa tilannetta miespuoliseen, niin ikään somea tekevään kaveriinsa, joka osti maatilan ja ilmoitti siitä sosiaalisessa mediassa.

– Hän sai hirveästi onnitteluita. Minun videoillani näkyy, että teen itse kaiken, ja hänen videoillaan näkyi, kuinka joku muu ajoi kylvinkonetta ja täytti paittauslaitetta. Silti hän on se viljelijä. Jos minun videoillani näkyisi, että joku muu tekee jotain, niin se ryöpyn määrä olisi ihan hirveä. Minua ei selkeästi oteta todesta naamani takia.

Negatiivisen paskan – kuten Tarkkio sitä kuvaa – vastapainona on kuitenkin toisenlainen palaute.

– Minulle tuli hiljattain maatalousmessuilla kaljateltassa vanhempi mies kertomaan, kuinka hänen kaksi tytärtään olivat lähteneet opiskelemaan maataloutta. Hän kiitti, että olen tehnyt näitä videoita, sillä se herätti hänenkin tyttärissään uskon siihen, että heistä voi tulla maanviljelijöitä. Kyllä siinä sai itkua pidättää, hän hymyilee.