Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes tiedottaa North Outdoorin paidasta havaitusta puutteesta.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla, että North Outdoor-merkkisessä merinopaidassa on havaittu virhe, jonka vuoksi tuote on vaatimusten vastainen.
Sensitive 225 Base layer merino shirt JR -paidassa on virheelliset kuitukoostumusmerkinnät.
Turvallisuusviranomainen kertoo havainneensa puutteen tuotteessa ja määränneensä tuotetta valmistavan Pyka Oy:n ryhtymään toimenpiteisiin.
Jos sinulla on kyseinen paita, saat valmistajalta lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta tai sen vaatimustenvastaisuudesta sekä jälleenmyyntipaikoista.
Merinopaidan omistavia kehotetaan ottamaan yhteyttä tuotteen valmistajaan.Tukes
Lähde: Vaarallisettuotteet.fi