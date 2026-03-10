Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa luettiin tiistaina syyte jutussa, jossa 24-vuotiasta naista syytetään törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Syyttäjän mukaan nainen oli suunnitellut veitsi-iskua lukioon Turussa.

Syyttäjän mukaan naisen aikomuksena oli mennä aamupäivällä 20. tammikuuta Kupittaalla kauppaan ostamaan yhden tai kaksi puukkoa.

Sen jälkeen nainen aikoi mennä läheiseen Luostarivuoren lukioon, jossa hän olisi tehnyt väkivaltaa ensimmäiselle vastaantulijalle joko puukottamalla niskaan tai viiltämällä kurkun auki, haastehakemuksessa sanotaan.

Syyttäjän mukaan nainen oli suunnitellut kouluiskun tekemistä jo vuosia.

Kylmäävä suunnitelma

Syyttäjän mukaan nainen valitsi ajankohdaksi aamupäivän, koska tuolloin koululla olisi paljon ihmisiä ja nainen oli ollut menossa asioimaan lähistölle.

Nainen oli tehnyt internetissä hakuja Luostarivuoren lukiosta, veitsistä ja kouluampumisesta, syytteessä kerrotaan.

Käräjäoikeuden mukaan naisen vastaus on määrätty salassa pidettäväksi.

Poliisi on aiemmin sanonut, että motiivina olivat naisen henkilökohtaiset syyt. Poliisi ei ole avannut motiivia tarkemmin.

– Epäilty ei ollut oppilaitoksen henkilökuntaa eikä opiskelija. Suunniteltu kohde valikoitui muista syistä, poliisin tutkinnanjohtaja kertoi tiedotteessa helmikuun alussa.

Nainen otettiin kiinni 19. tammikuuta, ja hänet vangittiin muutamaa päivää myöhemmin.

Syyttäjä vaatii naiselle noin vuoden ja 10 kuukauden ehdotonta vankeusrangaistusta. Lisäksi syyttäjä vaatii, että nainen määrätään mielentilatutkimukseen.

