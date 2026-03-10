Romeo-manaatti on saavuttanut huiman iän.
Floridassa sijaitsevassa merieläinpuistossa on tehty historiaa. Puistossa elävä Romeo-manaatti on saavuttanut kunnioitettavan 71 vuoden iän.
Romeon ennätysikä on nyt vahvistettu myös Guinness World Recordsin, eli Guinnessin ennätysten kirjan taholta. Tarkemmin Romeo on Lamantiini (Trichechus manatus), joka on yksi manaattilajeista.
Gulfarium Marine Adventure Park -merieläinpuiston mukaan manaatit voivat elää 50–60-vuotiaiksi, mutta Romeo-vaari on kypsässä iässään tiedettävästi ainutlaatuinen.
Romeo saapui nykyiseen asunipaikkaansa, Gulfarium-keskukseen kesäkuussa 2025. Manaattivaari oli kärsinyt aiemmin erilaisista terveysongelmista, ja sitä oli hoidettu ZooTampa-eläintarhan tiloissa.
Romeo ehti asua aiemmin myös muun muassa miamilaisessa merieläinkeskuksessa.
Kuvassa Romeota siirretään miamilaisesta Seaquarium-merieläinkeskuksesta ZooTampa-eläinpuiston hoteisiin joulukuussa 2023.STELLA Pictures
Jo tuolloin Romeosta puhuttiin maailman vanhimpana manaattina. Mediatietojen mukaan Romeo on viettänyt suuren osan elämästään jollain tapaa ihmisen hoteissa.
– Romeo on toiminut lajinsa rakastettuna lähettiläänä vuosikymmenien ajan, auttaen ihmisiä saamaan tietoa näistä lempeistä jäteistä ja kannustaen kaikenikäisiä ihmisiä suojelemaan Floridan manaatteja, merieläinkeskuksen Facebook-päivityksessä todetaan.
Moni vaara uhkaa
Manaatit ovat suurikokoisia merinisäkkäitä, joita kutsutaan toisinaan myös merilehmiksi. Manaatit käyttävät ravinnokseen kasveja.
Manaatit voivat painaa jopa viisisataa kiloa.
Floridassa elävät manaatit ovat herkkiä, ja niitä uhkaavat muun muassa eläinympäristön häviäminen, kalastus sekä alueella tavattava myrkkylevä.
Ne ovat hyvin haavoittuvia lämpötilojen vaihteluille.
MTV Uutiset kertoi tammikuun alussa tapauksesta, jossa sadat lämpimämpää vettä etsineet manaatit kerääntyivät pienelle alueelle floridalaisella suojelualueella.
Tuolloin kylmä rintama viilensi vesiä ja sai lämpömittarit näyttämään paikoin jopa pakkaslukemia.
0:48Hämmentävä näky! Sadat manaatit kerääntyivät yhteen Floridassa.
