Siitepölykausi on alkanut, kerrotaan Turun yliopistosta.



Viikonlopun aikana Suomen eteläosiin on kulkeutunut lepän siitepölyä eteläisemmästä Euroopasta, mutta määrät ovat vielä hyvin pieniä.

Lähipäivien aikana maan etelä- ja keskiosiin on odotettavissa lisää pähkinäpensaan ja lepän siitepölyn kaukokulkeumia.



Suomessa lepän ja pähkinäpensaan kukinnan odotetaan alkavan kahden viikon sisällä maan etelä- ja lounaisosissa.



Leppää esiintyy lähes koko maassa, pähkinäpensasta lähinnä maan etelä- ja lounaisosissa.



Turun yliopiston mukaan noin viidesosa väestöstä on siitepölylle allergisia.



Lepän ja pähkinäpensaan jälkeen kukintavuorossa on koivu, jonka siitepölykausi alkaa tyypillisesti huhtikuun puolivälissä. Silloin koivun siitepölyä kantautuu Suomeen Keski-Euroopasta.

Tavanomaista kylmempi talvi

Ilmatieteen laitos kertoi maanantaina, että talvi oli Suomessa tavanomaista kylmempi, osassa Lappia oli jopa harvinaisen kylmä. Talvi lasketaan joulukuun alusta helmikuun loppuun.



Talven kylmin lämpötila mitattiin tammikuun alussa Savukoskella, kun elohopea painui 42,8 pakkasasteeseen. Talven korkein lämpötila 8,9 astetta mitattiin Maarianhaminassa. Talven keskilämpötila vaihteli Ahvenanmaan noin −1 asteesta Pohjois-Lapin noin −16 asteeseen. Osassa Lappia oli jopa viisi astetta tavanomaista kylmempää.