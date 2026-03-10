Tshekkipuolustaja Michal Jordan jatkaa Lahden Pelicansissa.

Pelicans tiedotti tiistaina, että Jordanille on sorvattu sopimus tulevasta "superkaudesta" 2026–2027. Vuoden päästä useampi joukkue putoaa tulevaan B-sarjaan.

35-vuotias puolustaja pelaa tällä hetkellä kolmatta kauttaan Lahdessa. Hän on kuulunut joukkueen peräpään tukipilareihin. Jordan on seuran peliaikakunkku ja tehnyt kuluvalla sesongilla 3+20=23 pistettä.

Zlinistä kotoisin oleva kiekkoilija on pelannut urallaan kuudet MM-kisat ja 79 NHL-ottelua. Maajoukkueringissä hän ei ole kuitenkaan ollut enää Pelicans-vuosinaan.

Pelicans kertoi viime viikolla, että päävalmentaja Sami Kapanen jatkaa seurassa myös ensi kaudella. Lahtelaisryhmä on matkalla tämän kevään pudotuspeleihin. Se on runkosarjassa sijalla 10.