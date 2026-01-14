– Se olisi Suomelle suuri turvallisuuspoliittinen haaste, jossa pitäisi tasapainoilla Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä, kun kylmän sodan aikana tasapainoiltiin Euroopan ja Neuvostoliiton välillä, Penttilä sanoo.

Ne kansainvälistä oikeutta ja suvereniteettia koskevat asiat, jotka Suomi on tähän mennessä todennut kohteliaasti, sanottaisiin Grönlannin valtauksen jälkeen Yhdysvalloille suoraan. Suomi ei ole tuominnut Yhdysvaltojen iskuja Venezuelaan.

Grönlannin haltuunottaminen olisi Penttilän mukaan presidentti Alexander Stubbin rummuttaman "arvopohjaisen realismin" jälkimmäistä osaa. Arvoja taas edustaisi se, että moraalisesti ja sanallisesti oltaisiin Grönlannin ja Tanskan puolella.

Pääministeri: Grönlanti ei ole myytävänä.

USA, Grönlanti ja Tanska tapaavat

– Läpimurtoa tai sopimusta ei tänään Washingtonissa saada aikaiseksi, mutta se nähdään, mikä Yhdysvaltojen kannasta on pelkkää Trumpin puhetta ja kuinka paljon systemaattista lähestymistapaa, Penttilä sanoo.