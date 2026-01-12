Uutistoimisto Bloombergin mukaan Saksa aikoo ehdottaa Naton yhteishanketta arktisen alueen turvaamiseksi. Naton pääsihteeri sanoo, että alueen turvallisuuden lisääminen on suunnitteilla.

Saksa aikoo ehdottaa sotilasliitto Naton yhteistä hanketta arktisen alueen turvallisuusintressien valvomiseksi ja puolustamiseksi, kertovat Bloombergin lähteet.

Lähteiden mukaan uuden yhteistyön mallina voitaisiin hyödyntää Naton merivalvonnan tehostamiseen ja kriittisen vedenalaisen infrastruktuurin turvaamiseen keskittyvää Itämeren Baltic Sentry -hanketta.

Uutistoimiston mukaan pyrkimyksenä on lieventää alueeseen liittyviä jännitteitä. Keskustelu arktisen alueen ympärillä on kiristynyt sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi jälleen tuoda esille haluaan saada Grönlanti Yhdysvalloille Tanskalta.

Trumpin kova retoriikka on herättänyt muiden Nato-maiden keskuudessa pelkoja siitä, että yhdysvaltalaispresidentti haluaa käyttää sotilaallista voimaa Grönlannin valtaamiseksi.

Bloomberg kertoo, että Sunday Telegraph -lehden mukaan Britannia käy liittolaistensa kanssa neuvotteluja siitä, lähettäisikö maa joukkoja Grönlantiin osana mahdollista Naton operaatiota.

Sky Newsille puhunut liikenneministeri Heidi Alexander ei sulkenut pois mahdollisuutta, että Britannia lähettäisi joukkoja Grönlantiin.

Hän antoi kuitenkin ymmärtää, että asiaa on lähestytty osana tuikitavallisia Nato-maiden välisiä keskusteluja Venäjän vastaisen pelotteen järjestämisestä alueella.

Naton pääsihteeri Mark Rutte kertoi toimittajille maanantaina Kroatiassa, että sotilasliitto suunnittelee arktisen alueen turvallisuuden vahvistamista.

Rutte myönsi Trumpin huolen Venäjän ja Kiinan lisääntyvästä vaikutusvallasta alueella, mutta kertoi, että sotilasliitto etsii keinoja puolustaa aluetta yhdessä.

"Työskentelemme yhdessä, emme toisiamme vastaan"

Saksan ulkoministerin Johann Wadephulin on määrä tavata yhdysvaltalaisen vastinparinsa Marco Rubion kanssa Washingtonissa maanantaina.

Saksan ulkoministeriön lausunnon mukaan Wadephul järjesti tapaamisen edellä Islannissa keskusteluja, joiden aiheena olivat strategiset haasteet pohjoisilla alueilla.

Yhteisessä lehdistötilaisuudessa Islannin ulkoministerin Thorgerdur Katrin Gunnarsdottirin kanssa Wadephul kuvaili arktisen alueen turvallisuuden olevan "yhä tärkeämpää" ja "osa yhteistä etuamme Natossa".

– Jos Yhdysvaltain presidentti tarkastelee, millaisia uhkia venäläiset tai kiinalaiset alukset tai sukellusveneet voivat alueella luoda, ​​voimme tietysti löytää näihin vastauksia yhdessä, Wadephul lisäsi.

Saksalaisministeri kuitenkin painotti, että Grönlannin tulevaisuudesta on päätettävä Grönlannin ja Tanskan kanssa.

Saksan valtiovarainministerin Lars Klingbeilin on niin ikään määrä vierailla Washingtonissa alkavalla viikolla. Sunnuntaina Klingbeil vaati Yhdysvaltoja kunnioittamaan Grönlannin itsemääräämisoikeutta.

– Grönlannin tulevaisuus on yksinomaan Tanskan ja Grönlannin päätettävissä, Klingbeil sanoi.

– Alueellista itsemääräämisoikeutta ja koskemattomuutta on kunnioitettava. Nämä kansainvälisen oikeuden periaatteet koskevat kaikkia – myös Yhdysvaltoja. Työskentelemme lisätäksemme turvallisuutta arktisella alueella yhdessä Nato-liittolaisina, emme toisiamme vastaan, hän jatkoi.

Maanantaina Trump julkaisi omassa sosiaalisessa mediassaan lyhyen viestin Natosta.

– Minä olen se, joka PELASTI NATON!!!

Trump on vaatinut muilta Nato-mailta suurempaa panostusta puolustukseen.

USA:n ja Tanskan määrä keskustella

Yhdysvaltain ulkoministeri Rubion on määrä keskustella tanskalaisen kollegansa Lars Lökke Rasmussenin kanssa Grönlannin asemasta keskiviikkona Yhdysvalloissa. Asiasta kertovat Tanskan TV2 ja yhdysvaltalainen CBS-uutiset.

Tanskalaistiedon mukaan tapaamiseen osallistuu myös Grönlannin itsehallinnossa ulkoasioista vastaava ministeri Vivian Motzfeldt.

Valkoinen talo on kertonut, että hallinto selvittää useita eri vaihtoehtoja Grönlannin liittämiseksi osaksi Yhdysvaltoja, eikä asevoimien käyttämistä alueen valtaamiseksi ole suljettu pois.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on vähätellyt sotilaallisen voiman uhkaa medialle antamissaan lausunnoissa, mutta Trump sen sijaan korosti mahdollisuutta jälleen sunnuntai-iltana.

– Jos emme valtaa Grönlantia, Venäjä tai Kiina valtaa Grönlannin, enkä aio antaa sen tapahtua, Trump sanoi sunnuntaina Yhdysvaltain presidentin lentokoneessa Air Force Onessa.

– Haluaisin tehdä sopimuksen heidän kanssaan. Se on helpompaa. Mutta tavalla tai toisella, me saamme Grönlannin, hän jatkoi.