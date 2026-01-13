Grönlannin kanta Yhdysvaltain vihjailuihin on selvä.
Grönlanti ei halua olla osa Yhdysvaltoja, sanoo Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen. Jos Grönlannin täytyy valita, se valitsee Nielsenin mukaan Tanskan.
Nielsen antoi lausuntonsa lehdistötilaisuudessa Kööpenhaminassa tiistaina.
Samassa lehdistötilaisuudessa puhunut Tanskan pääministeri Mette Frederiksen toisti maan kannan, ettei Grönlanti ole myytävänä.
Tanskan, Grönlannin ja Yhdysvaltojen ulkoministerit tapaavat huomenna Washingtonissa keskustellakseen Grönlannin tilanteesta. Tapaaminen järjestetään Valkoisessa talossa.
Trump on useaan otteeseen todennut, että Yhdysvallat tarvitsee Grönlantia kansallisen turvallisuuden vuoksi.