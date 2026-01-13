Tanskan ulkopolitiikan johto on koolla Yhdysvaltojen lisätessä painetta Grönlannista.
Valkoinen talo on julkaissut neljä kuvaa sosiaalisen median X-palvelussa. Kuvissa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump katsoo ikkunasta Grönlannin karttaa.
Etualalla myös Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance katsoo kohti ikkunaa.
Kartassa näkyy useita grönlantilaisia kaupunkeja, muun muassa Pituffik, jossa sijaitsee Pitufikk Space Base, joka on ollut USA:n sotilastukikohta Grönlannissa vuodesta 1952 lähtien. Pituffik tunnetaan Tanskassa nimellä Thule.
Neljä kuvaa muodostavat yhdessä yhden kokonaisen kuvan.
Julkaisussa kirjoitetaan: Klikkaa seurataksesi tilannetta.
Viime viikkoina Trump on useaan otteeseen todennut, että Yhdysvallat tarvitsee Grönlantia kansallisen turvallisuuden vuoksi.
Neuvosto parhaillaan kokoksessa
Tanskassa ulkoministeri Lars Lokke Rasumssen ilmoitti aamulla ulkopoliittisen neuvoston kokoontuvan tänään. Hallituksen edustajina kokoukseen osallistuvat ulkoministeri sekä puolustusministeri.
Kokous on alkanut kello 11.15 Suomen aikaa.
Kokouksen esityslistalla kerrottiin olevan vain yksi ainoa aihe – Tanskan suhteet Yhdysvaltoihin.
Tanskan, Grönlannin ja Yhdysvaltojen ulkoministerit tapaavat huomenna Washingtonissa keskustellakseen Grönlannin tilanteesta.
1:56MTV Tanskanssa: Näin tanskalaiset suhtautuvat Trumpin Grönlanti-uhitteluihin.