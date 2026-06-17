Irakilaiskaksoset jäävät ilman Suomen kansalaisuutta. Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu asiasta jää voimaan, sillä korkein hallinto-oikeus hylkäsi viime viikolla veljesten valituslupahakemuksen.
MTV Uutisten tietojen mukaan korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi asiasta ratkaisunsa viime perjantaina. Veljekset aikovat valittaa päätöksestä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.
Kansalaisuusasiat ovat salassa pidettäviä, samoin oikeuden ratkaisuasiakirjat. MTV Uutiset julkaisee tiedot niiden yhteiskunnallisen merkittävyyden takia.
Maahanmuuttovirasto (Migri) torppasi veljesten kansalaisuushakemuksen helmikuussa 2023 Suojelupoliisin suosituksesta. Kaksoset valittivat ratkaisusta Helsingin hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeus päätyi joulukuussa 2024 Migrin kanssa samaan ratkaisuun todeten, että kansalaisuuden antaminen kaksosveljeksille vaarantaisi valtion turvallisuutta.
Veljekset hakivat valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta, joka hylkäsi hakemuksen.
– Sen perusteella, mitä asiassa on esitetty ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta, korkein hallinto-oikeus totesi ratkaisuissaan.
Veljekset ovat koko kansalaisuushakemustaan koskevan prosessin ajan vaatineet saada tiedokseen yksityiskohtaiset perusteet, joilla Suojelupoliisi pitää heitä turvallisuusuhkana. Tähän vaatimukseen viranomaiset eivät ole suostuneet missään vaiheessa.
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Veljekset: Viranomaisjahti
Irakilaiskaksoset saapuivat Suomeen turvapaikanhakijoina syksyllä 2015. Suuren yleisön tietoisuuteen he nousivat, kun heitä ryhdyttiin pian saapumisensa jälkeen epäilemään Irakissa tapahtuneista terroristisista murhista.