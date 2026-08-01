Ukrainan drooni-iskut ovat tehneet elämästä vaikeaa miehitetyllä Krimin niemimaalla eläville venäläisille.
STT kävi läpi, millaista kuvaa venäjänkieliset somevaikuttajat nyt maalaavat Krimistä.
Videobloggarit valittelevat katkoja veden- ja sähkönjakelussa.
Erään bloggarin mukaan kännyköiden mobiilidatayhteydet toimivat pätkien.
Vaikka on kesä, rannat ja terassit vaikuttavat paikoin puolityhjiltä.
Krimillä kärsitään polttoainepulasta, ja autolla tulevat joutuvat tuomaan bensiiniä mukanaan. Eräällä Tiktok-videolla rantalomalle valmistautuva venäläisnainen kuvaa pakkaamiaan bensakanistereita.
Tällä viikolla julkaistulla Tiktok-videolla näytetään venäläisten Krimin-matkalle pakkaamia muovikanistereita täynnä bensiiniä. Kuva otettu 29. heinäkuuta 2026.Lehtikuva