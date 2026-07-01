Thaimaalaismedia Bangkok Post kertoi, että 69-vuotias suomalaismies on otettu kiinni Thaimaan Bangkokissa. Kyseessä on Suomessa talousrikoksista etsintäkuulutettu Jurase Parkin puuhamies.
Lukuisien thaimaalaismedioiden mukaan Bangkokissa pidätetty suomalaismies on suomalainen Jorma Kari Leppäniemi, joka tuli Suomessa julkisuudessa tunnetuksi kyseenalaisen maineen saaneen Jurase Park -teemapuistohankkeen myötä.
Erään median julkaisema kuva pidätyshetkestä näyttää myös miehen, joka silmien alueen sumennuksesta huolimatta muistuttaa selvästi Leppäniemeä.
Thaimaalaismedian mukaan kiinniotto tehtiin, koska Suomen viranomaiset olivat etsintäkuuluttaneet miehen talousrikoksista epäiltynä. Interpol oli antanut hänestä etsintäkuulutuksen.
Lehdet kertovat miehen pakoilleen viranomaisia pysyvällä visusti sisällä talossaan, pitäen ovet suljettuna, ikkunat peitettynä ja tilaten ruuat kotiinkuljetuksella.
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Yksi poliiseista kuitenkin tekeytyi puutarhuriksi, ja kun mies tuli ulos varoittamaan sähköjohdosta, poliisi ottikin miehen kiinni. Tämä aiotaan luovuttaa takaisin Suomeen.
Vuonna 2023