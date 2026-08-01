Tarratoimikunnan toiminnasta Suviseuroilla on noussut esiin uusia väitteitä.
Seksuaalioikeuksia ajavan Tarratoimikunnan lapsiin kohdistunut aktivismi Suviseuroissa on herättänyt vanhemmissa huolta lasten kasvurauhasta.
STT:n haastattelemien vanhempien mukaan aktivistit ovat keskustelleet Suviseuroilla nuorten ja lasten kanssa seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista ilman vanhempien lupaa.
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Lisäksi alakouluikäiset tytöt kertoivat, miten tarra-aktivisti oli liimannut itsetyydytystä käsittelevän tarran salaa yhden tytön selkään. Toisen tytön selkään oli liimattu transsukupuolisuudesta kertova tarra.
Tarratoimikunta kiistää lähestyneensä lapsia oma-aloitteisesti ja tuomitsee toisiin ihmisiin koskemisen. Tarratoimikunta pyrkii parantamaan sateenkaarivähemmistöjen asemaa vanhoillislestadiolaisessa yhteisössä.
Suviseurat järjestettiin tänä vuonna Kauhavalla 26.–29. kesäkuuta.
Kuvituskuvassa Tarratoimikunnan tarroja.Handout