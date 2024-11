MTV:n tiedot: Supo esti irakilaiskaksosilta Suomen kansalaisuuden, pitää valtiollisena turvallisuusuhkana

Kansallista turvallisuutta koskeva viranomaisaineisto on yleensä salassa pidettävää, eikä sitä koske tavanomainen asianosaisuusjulkisuus.

Omasta mielestään nuhteettomia

Veljekset pitävät hylkypäätösten perusteita väärinä ja kansalaisuuden epäämistä siksi virheellisenä. He pyytävät hallinto-oikeutta kumoamaan Migrin päätöksen.

Veljesten mukaan he eivät uhkaa valtion turvallisuutta tai yleistä järjestystä, eikä tällaiseen epäilyyn ole perusteita.

Kaksosten näkemyksen mukaan he ovat joutuneet poliisin jatkuvien kontrollitoimenpiteiden kohteeksi siksi, että heitä on aiemmin syytetty Irakissa tapahtuneista terrorismirikoksista. Tämä siitäkin huolimatta, että sekä käräjä- että hovioikeus on lainvoimaisesti todennut heidät syyttömiksi.