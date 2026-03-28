Irakilaiskaksoset ovat uhka Suomelle, mutta heitä ei voida poistaa maasta – näin poliitikot ratkoisivat tilanteita Julkaistu 10 minuuttia sitten Alec Neihum alec.neihum@mtv.fi Juha Kaija juha.kaija@mtv.fi

Mitä tehdä, kun turvallisuusuhka on selvä, mutta maasta ei voi poistaa? MTV Uutiset kysyi puolueilta. Keskusta väläyttää palautuskiellosta tinkimistä. Suomi perui 33-vuotiaiden irakilaiskaksosten turvapaikan ja pysyvän oleskeluluvan, sillä heidän katsotaan aiheuttavan vakavaa turvallisuusuhkaa. MTV Uutiset kertoi asiasta tällä viikolla. Kaksosia ei voida tällä hetkellä kuitenkaan karkottaa, sillä Irakissa heitä uhkaa teloitus. MTV Uutiset kysyi puolueiden kantoja siihen, miten yhteiskunnan pitäisi tällaisissa tilanteissa yleisesti toimia. Asiaa kysyttiin eduskuntaryhmien puheenjohtajilta, mutta haastattelupyynnön sai ohjata myös aihepiiriä tuntevalle kansanedustajalle. Lue myös: Suomi perui irakilaiskaksosten turvapaikan: Uhosivat päiden leikkaamisella ja vannoivat kostoa Keskusta: Onko palautuskielto ehdoton? Keskustan Petri Honkonen avaa ovea palautuskiellosta tinkimiselle. Irakilaisveljeksiä ei voida palauttaa, sillä sekä Suomen laissa, EU:n perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa kuin YK:n pakolaissopimuksessakin on niin sanottu palautuskielto. Vakavaankaan rikokseen syyllistynyttä ei voida poistaa Suomesta, jos häntä uhkaisi kotimaassaan kuolemanrangaistus, kidutus tai vaino. Suomen perustuslakiin kirjattua kieltoa pidetään luonteeltaan ehdottomana. Honkonen on valmis muuhunkin tulkintaan.

– Palautuskielto ei ole ihan niin yksinkertainen ja ehdoton kuin miten sitä yleensä tulkitaan. Se on luotu hyvin erilaisissa olosuhteissa kuin missä tällä hetkellä eletään, Honkonen sanoo.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnassa istuvan Honkosen mielestä Suomen ei pidä suoda turvaa sellaisille henkilöille, jotka käyttävät järjestelmää väärin ja ovat vaaraksi suomalaisille.

– Tätä oikeudellista tulkintaa pitäisi tarkastaa ja harkita mahdollisesti myös lain muuttamista, Honkonen linjaa.

8:41 Rikostoimittajat: Irakilaiskaksosten turvapaikka ja oleskelulupa peruttiin (25.3.)

EU-palautuskeskukset, pitkäaikainen säilö

Perussuomalaiset, kokoomus ja keskusta nostavat muista keinoista esille ennen kaikkea EU:n ulkopuolelle perustettavat palautuskeskukset.

Europarlamentti hyväksyi tällä viikolla lain, joka sallii EU-maille esimerkiksi Afrikan maihin perustettavat palautuskeskukset, joihin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet voidaan lähettää odottamaan palautusta.

Suomi saisi tietysti turvallisuusuhan pois omalta maaperältään, jos irakilaiskaksosten kaltaiset tapaukset siirrettäisiin tulevaisuudessa jonkin muun maan alueelle.

Tekemistä löydetään myös kansallisesta lainsäädännöstä.

– Täytyy pyrkiä muuttamaan lakeja niin, että tällaisten henkilöiden pidempiaikainen sijoittaminen turvasäilöön olisi laillista, perussuomalaisten Jani Mäkelä linjaa.

Suomessa on kaksi säilöönottoyksikköä, jotka sijaitsevat vastaanottokeskusten yhteydessä Helsingissä ja Joutsenossa. MTV Uutisten tiedossa ei ole, ovatko irakilaiskaksoset olleet säilössä turvapaikkojensa perumisen jälkeen.

Nykyinen hallitus on jo nostanut aikaa, jonka kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta henkilöä saa pitää laillisesti säilössä, vuodesta puoleentoista vuoteen.

Kokoomus huomauttaa, että juuri nykyinen hallitus on mahdollistanut turvapaikan lakkauttamisen vakavien rikosten perusteella.

– Hallitus on kehittänyt maasta poistamista siten, että rikoksiin syyllistyneitä voidaan vastaisuudessa heittää pois maasta. Kuten esimerkiksi vakaviin rikoksiin syyllistynyt Milan Jaff -niminen henkilö, joka on poistettu maasta, kokoomuksen Jukka Kopra sanoo.

Vasemmistoliitto: Turvallisuutta ei hoideta maasta poistamisilla

Kaksi puoluetta ei näe tilanteessa mitään akuutteja toiminnan tarpeita.

RKP:n Otto Andersson painottaa ehdotonta palautuskieltoa ja nykylain mahdollisuuksia. Tarvittaessa turvapaikanhakija otetaan säilöön, jos tiukat edellytykset sille täyttyvät.

Vasemmistoliiton Anna Kontula sanoo suoremmin: Turvallisuusongelmia hoidetaan Suomessa suojelupoliisin ja poliisin normaaleilla toimintatavoilla, ei maasta poistamisilla.

– Merkittävää osaa kansallisen turvallisuuden uhista ei voida poistaa maasta esimerkiksi siksi, että he ovat Suomen kansalaisia tai palautuskiellon alaisia, niin kuin esimerkkitapauksessa, Kontula toteaa.

0:43 Irakilaisveljekset tallensivat videolle poliisivankilan vartijan tappouhkailun ja silmille sylkemisen.

SDP vaatii hallitukselta toimia

SDP ei nosta esille minkäänlaisia lakiehdotuksia tai esimerkiksi EU-palautuskeskuksia.

Sen sijaan se korostaa, että karkotuksia koskevien neuvottelujen on jatkuttava Irakin kanssa. Tätä tuovat esiin myös kokoomus, keskusta, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit.

– Pidän tärkeänä sitä, että näissä tapauksissa hallitus löytää nyt pikaisesti keinot, joilla poistetaan este tälle karkottamiselle, Eveliina Heinäluoma kommentoi.

Suomella ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa palautussopimusta Irakin kanssa. Irak on ottanut viime aikoina palautettavat kansalaisensa vastaan, mutta Suomi ei voi pakottaa Irakia toimimaan näin, kun sopimusta ei ole.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) vieraili helmikuussa Irakissa edistämässä kielteisten turvapaikkapäätösten saaneiden palautusta.

Vihreät ja Liike Nyt eivät vastanneet MTV Uutisten kyselyyn.

Uhoa päiden leikkaamisesta

Suomessa uhkaa aiheuttavien irakilaiskaksosten tilanne ei ole kiinni Irakista vaan Suomen maahanmuuttoviraston tekemästä päätöksestä.

– Sinua ei voida tällä hetkellä poistaa maasta, koska sinua uhkaisi kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu, Migrin veljeksille antamissa päätöksissä todetaan.

Veljekset saivat aikoinaan turvapaikan Suomesta, koska Irakissa heidän epäiltiin osallistuneen Isisin masinoimaan terroristiseen joukkomurhaan. Vuonna 2014 Isisin taistelijat tappoivat Tikritin kaupungissa raa’asti 1700 aseetonta Irakin hallituksen sotilasta.

Suomessa veljekset ovat vannoneet kostoa suomalaiselle yhteiskunnalle ja uhonneet vartijoiden ja poliisien päiden leikkaamisella. Heitä epäillään tälläkin hetkellä useista rikoksista, jopa Suojelupoliisiin kohdistuvan väkivaltaiskun suunnittelusta.

0:22 Lyhennelmä videosta, joka toimi syyttäjän todisteena Isis-terrorismioikeudenkäynnissä, jossa irakilaiskaksosia syytettiin murhista.

Alec Neihum MTV Uutiset Juha Kaija MTV Uutiset

Näin poliitikot ratkoisivat irakilaiskaksosten ongelman | MTV Uutiset