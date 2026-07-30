Autoliike Xbilin konkurssin jälkeen ongelmiin yhteistyösopimuksensa kanssa joutuneet julkisuudesta tutut henkilöt hakevat oikeusteitse korvauksia LähiTapiola Rahoitukselta.
MTV Urheilun Länsi-Uudenmalta käräjäoikeudelta pyytämistä haastehakemuksista käy ilmi, että kaikkiaan 17 huippu-urheilusta, sosiaalisesta mediasta ja tv:n reality-ohjelmista tuttua henkilöä hakee kokemistaan vahingoista korvauksia konkurssin kesäkuussa 2024 tehneen Xbil-yhtiön rahoittajana toimineelta LähiTapiola Rahoitus Oy:ltä.
Haastehakemukset on jätetty käräjäoikeuteen kesä- ja elokuussa 2025. Valmisteluistunto Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa on tulossa syyskuussa ja asian pääkäsittely alkaa marraskuun puolivälissä.
Urheilijoista mukana oikeusjutussa ovat muun muassa ex-golfammattilainen Mikko Ilonen, entinen NHL-kiekkoilija Niklas Hagman, mäkihyppääjä Niko Kytösaho, jalkapalloilija Joona Toivio, uimari Olli Kokko, entinen jääkiekkomaalivahti Juuso Riksman, salibandylegenda ja Classicin nykyinen päävalmentaja Juha Kivilehto sekä kilpa-aerobicin kaksinkertainen maailmanmestari Jouni Viitanen.
Tv:n reality-ohjelmista tutuista henkilöistä korvauksia hakevat muun muassa Diili-voittaja Aki Keskitalo sekä Nelosen Erikoisjoukot-ohjelmassa viime kaudella kilpailleet Tuomo Kasanen (vaikuttajanimeltään Veli Koo) ja Tero Heikkilä (Siniverkkarimies).
Lisäksi mukana on esimerkiksi tubettajia sekä perhe- ja kotisisältöä tekeviä vaikuttajia.
Yhteistyökumppanit hankkivat vuosina 2022–24 Xbililtä sähköautot, joiden arvo vaihteli vajaasta 20 000 eurosta lähes 80 000 euroon. Yhtiön konkurssin jälkeen he eivät saaneet palautettua autoja, joiden loppuvelan ja auton käyvän hinnan väliin jäi maksettavaa 9 000 eurosta yli 33 000 euroon.
Xbilin yhteistyökumppaneina oli vuosien saatossa myös liuta jääkiekon huippunimiä. MTV Urheilun tietojen mukaan erillinen ryhmä kiekkoilijoita on niin ikään harkinnut oikeustoimiin ryhtymistä hieman eri perusteella.
Yhteistyö laajeni lähes 200 tunnettuun henkilöön
Xbil teki 2020-luvun alussa useiden julkisuudesta tunnettujen henkilöiden kanssa näkyvää kaupallista yhteistyötä, jonka taustat olivat miljoonavoittojen jälkeen alkaneissa talousvaikeuksissa.
Käytettyjen sähköautojen hinnat nousivat vuosikymmenen vaihteessa merkittävästi, mutta lähtivät jyrkkään laskuun pian sen jälkeen, kun maailmantalous oli syöksynyt alamäkeen Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tässä kohtaa myös Xbilin talous alkoi yskähdellä.
Xbil tarjosi tämän jälkeen hallussaan olleita autoja somekumppaneilleen edullisilla rahoitussopimuksilla ja myi niitä kuluttajille jopa nollakorolla keväällä 2024.
Tunnetut henkilöt hankkivat Xbililtä lähinnä sähköautoja takapainotteisilla osamaksusopimuksilla. Kuukausierät olivat pieniä ja yhteistyö näytti muutenkin riskittömältä, sillä Xbil lupasi lunastaa ajoneuvot takaisin niiden loppuvelkaa vastaavalla summalla.
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Käytännössä yhteistyökumppaneille luvattiin leasing-sopimusta muistuttavaa edullista autokauppaa sähköautoista, jos nämä mainostavat Xbiliä sosiaalisen median kanavissaan ja osallistuvat yrityksen kampanjatapahtumiin.
Järjestely vaikutti erityisen houkuttelevalta. Xbil päätyi näin yhteistyöhön lähes 200 julkisuudesta tunnetun henkilön kanssa. Osa päätyi kumppaneiksi pelkällä suullisella sopimuksella.
Eri vaiheissa Xbilin kumppaniverkostoon kuuluivat jääkiekkoilijoista muun muassa NHL-tähti Patrik Laine sekä Leijonista vuosien saatossa tutut Ville Nieminen, Kimmo Timonen ja Veli-Matti Savinainen. Muita urheilutähtiä olivat hiihtäjä Krista Pärmäkoski, painija Petra Olli, aitajuoksija Nooralotta Neziri sekä nyrkkeilijät Mira Potkonen ja Amin Asikainen.
MTV uutisoi X-bililtä yhteistyönä hankkimistaan autoista vaikeuksiin joutuneista urheilijoista vuonna 2024.MTV
Suuri osa sähköautohankinnoistaan tappiota kokeneista on tyytynyt kohtaloonsa eikä ole lähtenyt hakemaan korvauksia Xbilin konkurssipesältä tai LähiTapiola Rahoitus Oy:ltä. Jotkut ovat vieneet asiansa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
Keväällä 2025 Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi Xbil-yrittäjä Aleksi Hannukselan maksamaan emoyhtiö X Group Finlandin konkurssipesälle yli 257 000 euroa korkoineen konkurssihakemuksen jättämisen jälkeen erääntyneestä osakaslainasta.
Kesäkuussa 2025 Hannuksela tuomittiin maksamaan konkurssipesälle osakaslainan kuittauksen osingonjakovelkaa 120 000 euroa ja maksamatta jäänyttä ostovelkaa reilun 11 000 euron verran.
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Talousjohtajan tehtävää hoitaneelle Ilkka Sivulalle käräjäoikeus määräsi maksettavaksi yli 36 000 euroa erääntyneestä osakaslainasta ja reilut 22 000 euroa osingonjakovelkaa.
Kaksikko perusti pian Xbilin konkurssiin hakemisen jälkeen uuden yrityksen. Molemmat ovat jatkaneet liike-elämän tehtävissä.
Vaatimukset kohdistuvat rahoitusyhtiöön
Haastehakemukset Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen jättäneet yhteistyökumppanit katsovat, että autot omistanut LähiTapiola Rahoitus on konkurssin tehneen myyjän kanssa yhteisvastuussa sopimusrikkomuksista aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta.
Kantajat vaativat rahoitusyhtiötä korvaamaan heille autojen toteutuneiden kauppahintojen ja niistä jääneen loppuvelan erotuksen. Kaikkiaan 17 henkilön kohdalla yhteenlasketut vaatimukset nousevat lähes 338 000 euroon. Päälle lisätään korkolain mukaiset korot ja kantajien oikeudenkäyntikulut.
Ryhmää edustavan asianajaja Mikko Heinonkosken mukaan autoihin kohdistui merkittävästi suurempi velkaosuus kuin niiden käypä arvo oli. Autot oli siis jo sopimusta tehtäessä hinnoiteltu niiden todellista arvoa kalliimmiksi.
– Kun velkavastuu jäi konkurssin myötä auton hankkineille, vahingoksi muodostui käyvän arvon ja velan erotus. Kun tilannetta ei saatu neuvottelemalla ratkaistua, asia jouduttiin viemään oikeuteen, Heinonkoski taustoittaa.
Heinonkoski on erikoistunut autoriitojen hoitamiseen. Hän näkee LähiTapiola Rahoituksen olevan kuluttajansuojalain mukaan yhteisvastuussa Xbilin tekemistä sopimusrikkomuksista.
– Näkemyksemme on, että Xbil on rikkonut sopimusta jättäessään autot lunastamatta vastoin sovittua ja vastuu Xbilin maksukyvyttömyyden myötä kuuluu kuluttajansuojalain nojalla kaupat rahoittaneelle LähiTapiola Rahoitus Oy:lle, Heinonkoski perustelee.
LähiTapiola Rahoituksella on asiasta hyvin erilainen käsitys.
– Näkemyksemme mukaan kyseessä on riita, joka koskee asiakkaiden ja Xbilin välisiä markkinointiyhteistyösopimuksia, joissa LähiTapiola Rahoitus ei ole osapuolena. Muutoin emme voi kommentoida keskeneräistä oikeudenkäyntiä, yhtiön toimitusjohtaja Arttu Nykänen vastasi.