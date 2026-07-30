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Halvasta sähköautosta tuli tunnettujen suomalaisten painajainen – nyt vaaditaan jättikorvauksia

Ex-kiekkoilija Niklas Hagman (vas. ylh.), golfammattilainen Mikko Ilonen ja mäkihyppääjä Niko Kytösaho ovat autokaupoista oikeuteen lähtevien ryhmässä.

Ex-kiekkoilija Niklas Hagman (vas. ylh.), golfammattilainen Mikko Ilonen ja mäkihyppääjä Niko Kytösaho ovat autokaupoista oikeuteen lähtevien ryhmässä. MTV

Lisäksi mukana on esimerkiksi tubettajia sekä perhe- ja kotisisältöä tekeviä vaikuttajia.

Tv:n reality-ohjelmista tutuista henkilöistä korvauksia hakevat muun muassa Diili-voittaja Aki Keskitalo sekä Nelosen Erikoisjoukot-ohjelmassa viime kaudella kilpailleet Tuomo Kasanen (vaikuttajanimeltään Veli Koo) ja Tero Heikkilä (Siniverkkarimies).

Urheilijoista mukana oikeusjutussa ovat muun muassa ex-golfammattilainen Mikko Ilonen , entinen NHL-kiekkoilija Niklas Hagman , mäkihyppääjä Niko Kytösaho , jalkapalloilija Joona Toivio , uimari Olli Kokko , entinen jääkiekkomaalivahti Juuso Riksman , salibandylegenda ja Classicin nykyinen päävalmentaja Juha Kivilehto sekä kilpa-aerobicin kaksinkertainen maailmanmestari Jouni Viitanen .

Haastehakemukset on jätetty käräjäoikeuteen kesä- ja elokuussa 2025. Valmisteluistunto Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa on tulossa syyskuussa ja asian pääkäsittely alkaa marraskuun puolivälissä.

MTV Urheilun Länsi-Uudenmalta käräjäoikeudelta pyytämistä haastehakemuksista käy ilmi, että kaikkiaan 17 huippu-urheilusta, sosiaalisesta mediasta ja tv:n reality-ohjelmista tuttua henkilöä hakee kokemistaan vahingoista korvauksia konkurssin kesäkuussa 2024 tehneen Xbil-yhtiön rahoittajana toimineelta LähiTapiola Rahoitus Oy:ltä.

Autoliike Xbilin konkurssin jälkeen ongelmiin yhteistyösopimuksensa kanssa joutuneet julkisuudesta tutut henkilöt hakevat oikeusteitse korvauksia LähiTapiola Rahoitukselta.

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MTV Uutiset Nyt -sivulle

Halvasta sähköautosta tuli tunnettujen suomalaisten painajainen – nyt vaaditaan jättikorvauksia

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Yhteistyökumppanit hankkivat vuosina 2022–24 Xbililtä sähköautot, joiden arvo vaihteli vajaasta 20 000 eurosta lähes 80 000 euroon. Yhtiön konkurssin jälkeen he eivät saaneet palautettua autoja, joiden loppuvelan ja auton käyvän hinnan väliin jäi maksettavaa 9 000 eurosta yli 33 000 euroon.