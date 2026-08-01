Suojelevat joutsenemot panivat pelastajille hanttiin Joensuussa, mutta lopulta tilanne päättyi onnellisesti.
Pulaan joutunut joutsenen poikanen kiinnitti ohikulkijan huomion Joensuussa Utran saarten ulkoilualueella lauantaiaamuna.
Poikanen oli todennäköisesti ruokailun yhteydessä jäänyt nokastaan kiinni matalassa vedessä olleeseen siimaan eikä pystynyt liikkumaan.
Pelastusryhmänjohtaja Tuomas Kinnunen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta meni suorittamaan pelastustehtävää yhden kollegansa kanssa. Paikalla oli pulaan joutuneen poikasen lisäksi sen kolme sisarusta ja kaksi vanhempaa.
Laulu vapaudelle
Joutsenemot eivät tuntuneet ymmärtävän, mitä oli tekeillä. Kun pelastajat kahlasivat kohti poikasta, ne tulivat uhkailemaan pelastajia siivet levällään voimakkaasti kaakattaen.
– Minulla oli räpylät kädessä ja paukuttelin niitä aina, kun ne hyökkäilivät. Siitä ne sitten perääntyivät, eikä siinä montaa minuuttia mennyt, niin saatiin siima irti, Kinnunen kertoo MTV Uutisille.
Kinnusen mukaan joutsenvanhemmat päästivät vapautuksen jälkeen hienot sävelet ilmaan kiittäen poikasen vapauttamisesta.
Vastaavia vesieläinten irrottamisia siimoista sattuu pelastajien kohdalle "silloin tällöin".
– Kun siima katkeaa, niin kalastajienkin on niitä hankala etsiä. Ei niitä oikein saa sieltä vedestä poiskaan, Kinnunen sanoo.