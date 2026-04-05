Turvapaikka Turvapaikka perustuu Geneven pakolaissopimukseen.

Turvapaikka voidaan myöntää henkilölle, joka perustellusti pelkää vainoa uskontonsa, poliittisen mielipiteensä, etnisen taustansa, kansallisuutensa tai tiettyyn yhteiskunnallisen ryhmään kuulumisen vuoksi.

Turvapaikan myötä henkilö saa pakolaisaseman.

Turvapaikka on henkilön oikeuksien ja aseman osalta vahvempi kuin toissijainen suojelu.

Turvapaikkaa ei voi saada, jos on perusteltu syy olettaa, että henkilö on vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle.

Turvapaikkaa ei myöskään voi saada, jos tehnyt rikoksen rauhaa vastaan, sotarikokseen tai rikokseen ihmiskuntaa vastaan. Tai jos on tehnyt muun törkeän ei-poliittisen rikoksen tai YK:n tarkoitusperien ja periaatteen vastaisen teon ennen Suomeen saapumistaan.

Jos henkilö täyttää muut turvapaikan edellytykset, mutta on syyllistynyt rikokseen, hänelle myönnetään tilapäinen oleskelulupa, koska palautuskielto estää hänen palauttamisen kotimaahansa.