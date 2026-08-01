Suomalaispuolustaja Rony Jansson siirtyy Ruotsin pääsarjassa pelaavasta Kalmar FF:stä Saksan toiseksi korkeimmalle sarjatasolle St. Pauliin. Seura vahvisti asian perjantaina.
22-vuotias Jansson edusti viimeiset neljä vuotta Kalmaria, jonka aikana hän on kuulunut Pikkuhuuhkajien vakiokalustoon ja teki kesällä debyyttinsä myös A-maajoukkueessa.
Laitapuolustaja pääsi Toni Koskelan valmentamassa Kalmarissa tällä kaudella kovaan iskuun tehtyään 14 liigaottelussa myös kolme maalia ja syötettyään kaksi.
Uusi kausi käynnistyy ensi viikolla, ja sarjassa riittää kosolti suomalaispelaajia, kun mukana ovat myös Hannoverin Benjamin Källman, Kaiserslauternin Naatan Skyttä, Nürnbergin Adam Marhiev, Magdeburgin Luka Hyryläinen, Greuther Fürthin Doni Arifi ja Karlsruhen Santeri Väänänen.
Janssonin St. Pauli putosi viime kauden päätteeksi pääsarjasta 2. Bundesliigaan.