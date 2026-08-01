Maastopalo roihuaa Kreikassa.
Kreikassa maastopalo uhkaa Porto Germenon rantakohdetta. Maastopalo roihuaa noin 70 kilometrin päässä pääkaupunki Ateenasta.
Paloa pyrkii sammuttamaan yli 300 palopelastajaa. Paikallisen pelastuslaitoksen mukaan maastopalo on levinnyt rannikolle asti ja vaurioittanut asuinrakennuksia.
Palo alkoi lähellä viereistä Agios Vasiliosin kylää, jossa monet asukkaista jättivät evakuointikehotuksen huomioimatta. Noin 300 ihmistä jouduttiin evakuoimaan kylästä meriteitse.
Näkymä Porto Germenoon vuonna 2020.
11:27Miten Etelä-Euroopan maastopalot näkyvät ruokakaupassa?