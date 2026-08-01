Jetta etsii rinnalleen Maajussille morsian -ohjelmassa kumppania jakamaan arjen.

Maajussille morsian -sarjassa seurataan tänä keväänä Jetan rakkauden etsintää. Jettaa kuvaillaan liikunnalliseksi ja valoisaksi naiseksi Salosta.

Hän on pyörittänyt omaa kasvihuonetilaansa Perniössä jo yli parikymmentä vuotta. Jetan tila kattaa kuusi hehtaaria luomupeltoa ja 7 500 m² kasvihuoneita, joissa viljellään ympäri vuoden luomusalaatteja ja -yrttejä sekä kausittain tomaatteja ja kurkkuja.

Perhe on ollut Jetalle aina tärkeä, ja jo 17-vuotiaaksi kasvaneet kaksospojat tuovat iloa elämään. Jetta tuntee, että on aika antaa tilaa itselleen – omille haaveille, ilolle ja mahdolliselle rakkaudelle, kun pojat ovat jo aikuisuuden kynnyksellä ja tila toimii vakaalla pohjalla.

– Pojat ovat jo aika isoja, ja heillä alkaa pikkuhiljaa olla oma elämä. He eivät enää ihan koko ajan tarvitse minua jokapäiväsessä elämässään, ja nyt olen ajatellut, että olisi myös minun aikani keskittyä omaan elämääni. Sitä kautta lähdin miettimään, mitä haluan, ja parisuhde oli yksi näistä jutuista, hän kertoi aikaisemmin MTV Uutisille.

Arjessaan Jetta on liikunnallinen ja hyvinvoinnista huolehtiva. Hän treenaa salilla, liikkuu monipuolisesti ja nauttii luonnosta sekä kotona olemisen rauhasta.