Marjanpoimijoiden kielteiset viisumipäätökset aiheuttavat luonnonmarja-alan yrityksiä edustavan liiton mukaan sen, että marjat jäävät tänä vuonna metsiin.

Suomen luonnonmarjabisnes on ajautunut poikkeukselliseen kriisiin ulkomaisten poimijoiden viisumipäätösten vuoksi.

Luonnonmarja-alan yrityksiä edustavan Maaseudun Työnantajaliiton toimitusjohtajan Kristel Nybondasin mukaan tilanne uhkaa koko alan tulevaisuutta.

– Jos vain satakunta poimijaa tulee ammattimaiseen poimintaan, elintarviketeollisuudelta jäävät marjat metsiin.

Nybondas pelkää, että jos marjanpoimijoita ei saada ulkomailta, voi yrityksiä mennä jopa konkurssiin.

Ainoastaan yksi kahdeksasta ulkomaisten luonnonmarjanpoimijoiden viisumeista on hyväksytty. Nybondasin mukaan seuraukset ovat kovat, jos poimijoita ei saada. Näin lyhyellä aikataululla hän pitää riittävää poimijoiden saamista jopa mahdottomana yhtälönä.

– Kyllä jää sitten elintarviketeollisuudelta marjat metsään.

Nybondas esittääkin hätähuudon kynnelle kykeneville, jotta edes osa metsien sinisestä kullasta saataisiin käyttöön.

– Kaikki nuoret, työttömät ja muut, jotka haluaisitte talkoisiin auttamaan, niin selvittäkää, minne voitte myydä marjanne.

Kielteiset viisumipäätökset ovat johtaneet siihen, että tuhansien ulkomaisten poimijoiden sijaan Suomeen saapuu vain murto-osa aiemmista vuosista.