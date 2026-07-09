Marjanpoimijoiden kielteiset viisumipäätökset aiheuttavat luonnonmarja-alan yrityksiä edustavan liiton mukaan sen, että marjat jäävät tänä vuonna metsiin.
Suomen luonnonmarjabisnes on ajautunut poikkeukselliseen kriisiin ulkomaisten poimijoiden viisumipäätösten vuoksi.
Luonnonmarja-alan yrityksiä edustavan Maaseudun Työnantajaliiton toimitusjohtajan Kristel Nybondasin mukaan tilanne uhkaa koko alan tulevaisuutta.
– Jos vain satakunta poimijaa tulee ammattimaiseen poimintaan, elintarviketeollisuudelta jäävät marjat metsiin.
Nybondas pelkää, että jos marjanpoimijoita ei saada ulkomailta, voi yrityksiä mennä jopa konkurssiin.
Ainoastaan yksi kahdeksasta ulkomaisten luonnonmarjanpoimijoiden viisumeista on hyväksytty. Nybondasin mukaan seuraukset ovat kovat, jos poimijoita ei saada. Näin lyhyellä aikataululla hän pitää riittävää poimijoiden saamista jopa mahdottomana yhtälönä.
– Kyllä jää sitten elintarviketeollisuudelta marjat metsään.
Nybondas esittääkin hätähuudon kynnelle kykeneville, jotta edes osa metsien sinisestä kullasta saataisiin käyttöön.
– Kaikki nuoret, työttömät ja muut, jotka haluaisitte talkoisiin auttamaan, niin selvittäkää, minne voitte myydä marjanne.
Kielteiset viisumipäätökset ovat johtaneet siihen, että tuhansien ulkomaisten poimijoiden sijaan Suomeen saapuu vain murto-osa aiemmista vuosista.
Luonnonmarjanpoiminta muutettiin kausityöksi helmikuussa 2025 voimaan tulleen uuden kausityölain myötä. Nyt ulkomaalaisten poimijoiden on haettava kausityöviisumia tai kausityöhön tarkoitettua oleskelulupaa.
Ulkoministeriön mukaan marjanpoiminnan kausityöviisumihakemuksia tuli yhteensä noin 2 200, ja niistä noin 1 600 on käsitelty. Tähän mennessä noin 1 400 viisumia on hylätty. Loput viisumeista on tarkoitus saada käsiteltyä ensi viikon aikana.
Viime vuonna Suomessa oli marjanpoimijoita viisumilla Nybondasin mukaan 2 700 henkilöä.
Hänen mukaansa tähän hätään ei ole saatavilla vastaavaa työvoimaa muualta. Tavallisesti marjoja kerätään Suomesta ammattimaisesti miljoonia kiloja.
– Kaikki nuoret, työttömät ja muut, jotka haluatte talkoolaisina auttamaan: selvittäkää, mihin voitte myydä marjanne.
MTV Uutisten tietojen mukaan työvoiman puuttuminen aiheuttaa toiminnalle välivuoden ainakin yhdessä merkittävässä luonnonmarjayrityksessä.
Viisumit hyväksyttiin syyttämättäjättämispäätöksen jälkeen
Pohjola Foodsin toimitusjohtaja Akseli Nevalainen kertoo, että rikosepäily näkyi konkreettisesti viisumien myöntämisessä.
Häntä epäiltiin thaimaalaisvirkamiesten lahjonnasta vuonna 2023 osana laajempaa kokonaisuutta, johon lukeutui STT:n mukaan yli 30 ihmistä vuosien 2020 ja 2023 välisenä aikana.
Syyttäjä teki STT:n mukaan 12 henkilön osalta syyttämättäjättämispäätöksen.
– Puolitoista viikkoa sitten torstaina tuli syyttämättäjättämispäätös. Silloin maanantaina muistaakseni kolme poimijaani sai hylätyn viisumin. Kun syyttämättäjättämispäätöksestä meni pari viikkoa, tulivat ensimmäiset myönteiset viisumit.
Nyt hänen 107 marjanpoimijallaan on hyväksytty viisumi. Hän oli luottavainen viisumien saamiseen.
– Olemme halunneet pitää thaimaalaisten työntekijöiden määrät meille järkevinä, että toimintaa on mahdollista hallita ja asiat hoituvat.
Isoja työntekijämääriä varten pitäisi olla henkilökuntaa hoitamassa asioita.
– Autoja hajoaa, ihmisiä voi jäädä metsiin... He eivät ole meille pelkkä numero, olemme vuorovaikutuksessa päivittäin.
Hän ei ole laskenut toimintaansa enää yhden maan poimijoiden varaan. Yritys tekee yhteistyötä tehdään muun muassa 4H-yhdistyksen kanssa.
– Vuosittainen volyymi on isompi kuin mitä ulkomaalaiset työntekijät keräävät.