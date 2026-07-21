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Mies oli murhan pääkäsittelyn aikana rikkonut hänelle määrättyä poistumiskieltoa ja lähtenyt Suomesta. Käräjäoikeuden tuomion jälkeen hänet oli etsintäkuulutettu Suomessa, mutta miehen puolustaja kertoi kesäkuussa kuulleensa miehen palanneen omaehtoisesti Turkkiin.

9:53 Espoon epäilty kunniamurha oikeudessa – isä tappoi äidin lasten edessä. Näin rikostoimittajat puivat tapahtumia huhtikuussa ennen tuomiota.

Syyttäjä on lisäksi valittanut tuomiosta. Syyttäjän mies tulisi tuomita myös törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta ja hänen tulisi saada teoista 12 vuoden rangaistus. Myös mies on itse valittanut tuomiostaan.

Mies oli tuomittu avunannosta murhaan ja ampuma-aserikoksesta kolmen vuoden vankeustuomioon.

Engin Gezer (vasemmalla) tuomittiin murhasta, jonka motiivina oli miehen käsitys kunniasta. Oikealla karkuteillä oleva Fesih Basinc piilossa takin alla.

Engin Gezer (vasemmalla) tuomittiin murhasta, jonka motiivina oli miehen käsitys kunniasta. Oikealla karkuteillä oleva Fesih Basinc piilossa takin alla.

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Mies myönsi vastauksessaan, että hän oleskelee Turkissa ja on haluton suorittaa vankeusrangaistuksen Suomessa.

Mies kertoi syyksi sen, että hän on syytön hänen syykseen katsottuihin tekohiin. Mies mainitsi vastauksessaan elämäntilanteensa olevan erittäin hankala ja hänellä olevan huollettavanaan lapsia.

Suurpellon kunniamurhan teki vuonna 1981 syntynyt Engin Gezer . Hän ampui entisen vaimonsa yhteisten lasten silmien edessä tämän kotirappuun.

Oikeus katsoi kyseessä olleen niin sanottu kunniamurha, jonka motiivina oli naisen seurustelu toisen miehen kanssa ja olo tälle raskaana. Tämä oli miehestä häpäissyt hänen ja hänen sukunsa kunniaa.