Mies kertoo pakoilevansa tuomiota, koska on syytön.
Espoon Suurpellon kunniamurhan avunannosta tuomion saanut mies on paennut Turkkiin.
Helsingin hovioikeuden päätöksestä käy ilmi, että vuonna 1983 syntynyt Fesih Basinc yritetään saada takaisin Suomeen kärsimään rangaistustaan.
Mies oli tuomittu avunannosta murhaan ja ampuma-aserikoksesta kolmen vuoden vankeustuomioon.
Syyttäjä on lisäksi valittanut tuomiosta. Syyttäjän mies tulisi tuomita myös törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta ja hänen tulisi saada teoista 12 vuoden rangaistus. Myös mies on itse valittanut tuomiostaan.
9:53Espoon epäilty kunniamurha oikeudessa – isä tappoi äidin lasten edessä. Näin rikostoimittajat puivat tapahtumia huhtikuussa ennen tuomiota.
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Mies oli murhan pääkäsittelyn aikana rikkonut hänelle määrättyä poistumiskieltoa ja lähtenyt Suomesta. Käräjäoikeuden tuomion jälkeen hänet oli etsintäkuulutettu Suomessa, mutta miehen puolustaja kertoi kesäkuussa kuulleensa miehen palanneen omaehtoisesti Turkkiin.
Syyttäjä halusi miehelle eurooppalaisen pidätysmääräyksen.