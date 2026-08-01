Ihmisiä kuoli Venäjän iskussa Kiovassa.
Venäjän yöllinen isku ballistisilla ohjuksilla on surmannut ainakin yhdeksän ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, kertovat paikallisviranomaiset.
Lisäksi iskussa haavoittui 28 ihmistä. Kiovan sotilashallinnon mukaan haavoittuneiden joukossa on alaikäisiä.
Kaupungin pormestarin mukaan useita oli jäänyt loukkuun osittain romahtaneeseen rakennukseen.
Ympäri kaupunkia kuului peräjälkeen toistakymmentä räjähdystä, kertoivat silminnäkijähavainnot.
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Iskut kiihtyneet
YK:n mukaan kesäkuussa sai surmansa tai haavoittui eniten ukrainalaissiviilejä sitten huhtikuun 2022. Ukraina on viime kuukausien aikoina puolestaan lisännyt vastaiskujaan Venäjälle painostaakseen maata rauhanneuvotteluihin.
Tällä hetkellä Ukrainalla on krooninen pula ballististen ohjunten torjuntaan kykenevistä järjestelmistä. Ballistiset ohjukset kulkevat monta kertaa ääntä nopeammin.
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