Tyttö sai lahjoituksina kymmeniä tuhansia euroja. Ne käytetään oikeudenkäyntikuluihin.
Malmin sairaalan joukkoraiskaustapauksen tyttö ei hae valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Helsingin hovioikeus hylkäsi kolmen miehen syytteet törkeästä raiskauksesta.
Rikostapauksen asianomistaja, tapahtuma-aikaan 17-vuotias tyttö, kertoo asiasta MTV Uutisille oikeusavustajansa välityksellä.
– Olemme päättäneet yhdessä asianomistajan kanssa, että emme aio hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta, sanoo luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Maria Jaakkola.
Kolmen ulkomaalaisen miehen metsään seksiä varten viemän alaikäisen tytön kohtalo on koskettanut laajasti ihmisiä. Lukematon määrä ihmisiä on esittänyt julkisesti netissä myötätuntoaan tyttöä kohtaan ja tuominnut miesten toiminnan vähintäänkin moraalisesti vääränä.
MTV Uutisten selvityksen mukaan ihmisten järkytys ei ole jäänyt pelkästään nettikirjoittelun tasolle, vaan sadat ihmiset ovat halunneet myös auttaa taloudellisesti tyttöä hänen oikeustaistelussaan ja selviämisessään elämässä eteenpäin.
– Asianomistaja haluaa itse kiittää ihmisiä ja tahoja, jotka ovat tukeneet hänen matkaansa tässä asiassa, Jaakkola toteaa tytön puolesta.
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Lahjoituksina reilut 30 000 euroa
Helsingin poliisilaitokselta saatujen tietojen mukaan tytölle on järjestetty kolme pienkeräystä, joihin ihmiset ovat lahjoittaneet reilut 30 000 euroa.
– Kerätyt varat tullaan käyttämään hovioikeusvaiheen oikeudenkäyntikuluihin. Lisäkeräyksille ei ole tarvetta, Jaakkola toteaa päämiehensä puolesta.
– Järjestetyt keräykset mahdollistivat muutoksenhaun hovioikeuteen.
Jaakkola toteaa, ettei hän tai tyttö tule kommentoimaan asiaa tämän enempää.
– Asian käsittely on nyt päättynyt, eikä prosessia aiota jatkaa, joten asianomistaja toivoo rauhaa asian käsittelylle.