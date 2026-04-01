Paluukeskuksia kolmansiin maihin voitaisiin ryhtyä perustamaan varsin pian, arvioi sisäministeri Mari Rantanen.
Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) sanoo MTV Uutisille, että paluukeskukset voisivat olla yksi ratkaisu turvallisuusuhkaksi arvioitujen ihmisten saamiseen pois Suomesta.
Ongelma on noussut julkisuuteen niin sanottujen irakilaiskaksosten myötä. Kaksosia pidetään uhkana Suomen turvallisuudelle, mutta heitä ei voi poistaa maasta, sillä kotimaassaan Irakissa heitä uhkaa jopa teloitus.
Sisäministeri Rantanen kommentoi yleisellä tasolla, että mahdollisesti perustettaviin paluukeskuksiin voitaisiin sijoittaa henkilöitä, jotka ovat uhaksi kansalliselle turvallisuudelle tai syyllistyvät rikoksiin.
Rantanen ottaa esiin, että paluuasetus, joka mahdollistaa paluukeskusten perustamisen kolmansiin maihin, on hyväksytty Euroopan parlamentissa viime viikolla.
– Kyllä me odotamme varsin nopeata tulosta ja lopullista hyväksyntää. Sanoisin, että kesään mennessä, sanoo Rantanen.
Rantanen arvioi, että paluukeskuksia ryhdyttäisiin perustamaan heti lain tultua voimaan.
– Nythän meillä esimerkiksi on olemassaan Pohjoismaiden yhteinen selvittelyhanke meneillänsä jo, mihin näitä voitaisiin perustaa, sanoo Rantanen MTV Uutisille.
Rantanen ei halua mainita mahdollisia maita mutta sanoo, että paluukeskus voisi sijaita jossain kolmannessa maassa Euroopan ulkopuolella.