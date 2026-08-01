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Marokkolaiset kertovat, miksi lähtivät Ceutaan | MTV Uutiset



Marokkolaiset kertovat nyt, miksi lähtivät Ceutaan 0:33 "Tulin tänne etsimään parempaa tulevaisuutta" – Dounia oli Ceutaan suunnanneista marokkolaisista Julkaistu 01.08.2026 11:14 Reuters Piia Turunen Kymmeniä ihmisiä sai surmansa pyrkiessään Marokosta Espanjaan. Reuters haastatteli muutamaa matkaan lähtenyttä. Ainakin 57 ihmistä kuoli, kun kymmenet tuhannet pyrkivät ilman papereita Marokosta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan perjantaina. Monet menehtyneistä hukkuivat ihmispaljoudessa, kertoo CNN. Heidät löydettiin Espanjan puolelta rajaa. On mahdollista, että ruumiita on myös Marokon puolella. The Guardian kertoo, että rajan uimalla ylittävät lähtevät usein matkaan marokkolaiskaupunki Fnideqistä, josta on Ceutaan noin viisi kilometriä matkaa. Jotkut yrittävät ylittämistä myös lähempää Belyounechin kaupungista. Lue lisää: Espanja: Lähes kaikki Ceutaan saapuneet siirtolaiset palanneet Marokkoon Espanjan sisäministeriön mukaan rajan oli ylittänyt torstaiaamusta alkaen noin 50 000 ihmistä. Ceutan aluehallinto puolestaan arvioi määräksi noin 60 000. Espanjan viranomaiset kertoivat jo perjantai-iltana, että lähes kaikki maahan pyrkineistä olivat palanneet Marokkoon.

– Rehellisesti en edes tiedä, miksi tulin, ja nyt menen takaisin. En ole syönyt lounasta eilisen jälkeen, vaikka otinkin vähän rahaa mukaan. Tämä ei ole mukavaa tai nautinnollista, kertoi Reutersille Tangerista kotoisin oleva nuori marokkolaismies.

"Tulin etsimään parempaa tulevaisuutta"

Ceuta on Afrikan mantereella sijaitseva, mutta Espanjalle kuuluva itsehallintoalue. Julkisuudessa on esitetty useita mahdollisia syitä yhtäkkiselle siirtolaisryntäykselle.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Saila Heinimäki arvioi eilen MTV Uutisille, että taustalla voi olla esimerkiksi Espanjan hiljattainen päätös laillistaa jopa puoli miljoonaa paperitonta siirtolaista tai maan korkeimman oikeuden tuore linjaus, ettei Ceutaan saapuneita ihmisiä voida palauttaa Marokkoon turvapaikkahakemusta käsittelemättä.

Myös rikollisverkostojen tai valtiollisen toimijan mahdollisuutta on spekuloitu.

Monet Reutersin haastattelemat marokkolaisnuoret kertoivat lähtönsä syyksi toivon paremmasta elämästä.

Esimerkiksi 16-vuotias Ayoub ⁠El Abyad oli tehnyt päätöksen lähdöstä nähtyään sosiaalisessa mediassa videoita Ceutaan pyrkijöistä. Hän päätti koettaa onneaan ja matkasi 12 tuntia rajalle serkkunsa kanssa kahdella autolla liftaten.

– Siirtolaisuudessa on kyse elämämme parantamisesta, El Abyad kertoi Reutersille Marokon puolella lähellä Ceutaa ennen yritystä päästä veden yli.

Kymmenet tuhannet uivat Marokosta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan 31. heinäkuuta 2026.AFP / Lehtikuva

Reutersin mukaan Marokossa on kansan keskuudessa syvään juurtunutta tyytymättömyyttä heikkoihin julkisiin palveluihin ja köyhyyteen.

Viralliset tilastot osoittavat, että neljännes 15–24-vuotiaista marokkolaisista ei käy koulussa tai töissä. Monet nuoret odottavat vuosia tilaisuutta mennä rajan yli.

– Tulin tänne etsimään parempaa tulevaisuutta. Työskentelen tarjoilijana, mutta palkkani ei riitä, koska huolehdin vanhemmistani ja minulla on tytär. Jumala meitä auttakoon, Dounia Kherradi Lqliaasta sanoi Reutersille.

Marokko ei ole kommentoinut

Ceutassa on koettu siirtolaisrynnäkkö myös kerran aiemmin, toukokuussa 2021. Tuolloin Marokosta pyrki Espanjaan kahdessa päivässä 8 000 paperitonta henkilöä.

Edellinen ryntäys ajoittui hetkeen, jolloin Espanja isännöi Länsi-Saharan itsenäisyysliikkeen johtajaa. Valtaosa Länsi-Saharasta on ollut jo vuosikymmeniä Marokon hallussa, vaikka YK ja Haagin kansainvälinen tuomioistuin ovat tuominneet miehityksen.

Nainen siirtyi Espanjan puolelle Ceutassa 31. heinäkuuta 2026.AFP / Lehtikuva

Marokko ei virallisesti tunnusta Ceutaa Espanjan alueeksi vaan pitää sitä miehitettynä alueena.

Viime vuosina Espanjan ja Marokon suhteet ovat parantuneet, mutta asiantuntijoiden mukaan Marokossa ei katsottu hyvällä Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin heinäkuista vierailua Algeriaan. Onkin spekuloitu, olisiko Marokosta nyt mahdollisesti haluttu lähettää jokin viesti asiasta.

– 50 000 ihmistä ei ilmesty yhdessä yössä, kun heitä yleensä tulee satoja kuukaudessa. Marokko ei todella pitänyt Sánchezin käynnistä Algeriassa, maahanmuuttotutkija Matteo Villa arvioi The Guardianille.

Marokko ei ole toistaiseksi kommentoinut laittomia rajanylityksiä.

Isot seuraukset

Tapahtumien seurauksena Espanja lähetti Ceutaan poliiseja ja sotilaita, Italian valtiojohto ilmoitti kannattavansa Espanjan Schengen-jäsenyyden lopettamista ja Suomessakin alettaan valmistella sisärajatarkastusten palauttamista. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kuvaili tilannetta mahdottomaksi hyväksyä.

Espanja reagoi tapahtuneeseen niin ikään voimakkaasti. Pääministeri Pedro Sanchez kutsui sitä loukkaukseksi Espanjan suvereniteettia kohtaan ja vannoi, että siirtolaiset palautetaan lähtömaihinsa niin nopeasti kuin mahdollista.

Espanjan ulkoministeriö syytti tapahtuneesta verkossa levinnyttä harhaanjohtavaa tietoa ja painotti, että vaikka oikeuden päätös lopetti välittömät käännytykset, palautuksia tehdään yhä tavanomaisten oikeudellisten menettelyjen kautta.

Sanchezin mukaan Espanja harkitsee nyt maahanmuuttolakiin muutoksia palautustoimien tehostamiseksi. Maa asentaa väliaikaisena toimenpiteenä merimerkkejä merirajaa osoittamaan.