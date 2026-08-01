Espanja sanoo joidenkin EU-maiden reaktioiden olevan itsekkäitä.
Pääministeri Petteri Orpo vaatii muiden EU-maiden johtajien kanssa EU:ta pikaiseen kokoukseen Ceutan tilanteeseen reagoimiseksi. Orpo kirjoittaa asiasta viestipalvelu X:ssä.
– Ceutan tilanne vaatii nopeaa ja yhtenäistä eurooppalaista vastausta...Kehotamme sisäministereitä käsittelemään asiaa ripeästi, Orpo kirjoittaa
Orpo liitti postaukseensa EU-maiden johtajien yhteisen kirjeen, jossa vaaditaan sisäministerien pikaista videokonferenssia.
Jos et näe postausta, voit katsoa sen täältä
Suomen lisäksi yli 20 EU-maata mukana
Orpo kertoo myös allekirjoittaneensa kirjeen, jossa yhteensä 22 EU-maan johtajat vaativat välitöntä ja koordinoitua eurooppalaista vastausta Espanjaan kuuluvan Ceutan siirtolaistilanteeseen.
Orpon mukaan maat vaativat EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista, laittoman maahantulon torjumista ja tukea Espanjalle.
Myös Espanjan pääministeri Pedro Sanchez on kirjoittanut EU-johdolle. Hän kutsui joidenkin EU-maiden vastausta Ceutan tapahtumiin itsekkääksi. Sanchez myös pyysi EU-maiden sisäministerien tapaamista.
Allekirjoittajat ovat huolissaan EU:n ulkorajan laittomista rajanylityksistä ja sanovat, että nykytilanne heikentää luottamusta EU:n yhteiseen maahanmuuttopolitiikkaan.
Lausunnon ovat allekirjoittaneet myös muun muassa Italia, Tanska, Unkari ja Ruotsi.
Italian pääministeri Giorgia Meloni on ehdottanut Schengen-sopimuksen keskeyttämistä Espanjan kanssa.