EK11: Sami Pajari lähtee takaa-ajoon – MTV seuraa Suomen MM-rallia
2:14Sami Pajari: Ei olla luovutettu, ei todellakaan
Julkaistu 25 minuuttia sitten
MTV URHEILU
Suomen MM-ralli siirtyy lauantaiksi Jyväskylästä lounaaseen. Ohjelmassa on kaksi neljän tutun erikoiskokeen lenkkiä, ja kahdeksan pätkän yhteispituus on 125,7 ek-kilometriä. MTV Urheilu seuraa tässä artikkelissa päivän tapahtumia.
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Klo 8.09: Armstrong on jo pätkän maalissa. Ensimmäiset mittatikut tulevat seuraavina, kun ajovuorossa ovat Neuville ja Katsuta.
Klo 8.01: Päivä käyntiin! Jon Armstrong starttaa Parkkolassa ensimmäisenä.
Klo 7.57: Tänään päästään nauttimaan myös Jari-Matti Latvalan ek-kommenteista, kun Latvala ja Juho Hänninen ovat Rally2-luokassa kolmansina. Takamatka Robert Virvekseen on 20 sekuntia. Väliin mahtuu Roope Korhonen, jonka takamatka virolaiseen on 13,5 sekuntia.
Klo 7.55: Rengasvalintojen osalta peli on tänäänkin selvä: kaikki lähtivät reitille viiden pehmeän renkaan kanssa.
Klo 7.50: Erot kärjessä ovat siihen nähden melko suuret, että kisa ajetaan Suomessa, mutta virheitä tai vastoinkäymisiä ne eivät kestä. Siksi Pajarikin sanoi eilen illalla, ettei ole vielä luovuttanut voittotaistelun suhteen.
– Kymmenen sekkaa olisi eteen ja 15 taakse. Todellakin pitää ajaa ihan täysillä. Nopealla matikalla meillä taitaa olla vielä 200 kilsaa jäljellä. Ja mitäs se Seb on edessä... Siitä kun alkaa laskea, niin miksei.
Klo 7.45: Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraaamaan lauantain tapahtumia. Edessä on pitkä ajopäivä, jossa muuttujia on kuitenkin lähtökohtaisesti vähemmän kuin eilen. Pätkät ovat tuttuja – olkoonkin, että Päijälä ja Västilä ajetaan viime vuoteen verrattuna eri suuntaan – ja säänkin pitäisi suosia läpi päivän. Mutta jos perjantaina mentiin pitkälti maan pinnassa, tänään luvassa on hyppyjä ja ilmalentoja heti ensimmäisestä pätkästä alkaen.