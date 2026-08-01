EK11: Sami Pajari lähtee takaa-ajoon – MTV seuraa Suomen MM-rallia

Sami Pajari: Ei olla luovutettu, ei todellakaan

Sami Pajari: Ei olla luovutettu, ei todellakaan

Suomen MM-ralli siirtyy lauantaiksi Jyväskylästä lounaaseen. Ohjelmassa on kaksi neljän tutun erikoiskokeen lenkkiä, ja kahdeksan pätkän yhteispituus on 125,7 ek-kilometriä. MTV Urheilu seuraa tässä artikkelissa päivän tapahtumia.

sija:

Lauantain ohjelma:

Seuranta:

EK11 Parkkola 1 – 16,76 km

Klo 7.50: Erot kärjessä ovat siihen nähden melko suuret, että kisa ajetaan Suomessa, mutta virheitä tai vastoinkäymisiä ne eivät kestä. Siksi Pajarikin sanoi eilen illalla, ettei ole vielä luovuttanut voittotaistelun suhteen.

– Kymmenen sekkaa olisi eteen ja 15 taakse. Todellakin pitää ajaa ihan täysillä. Nopealla matikalla meillä taitaa olla vielä 200 kilsaa jäljellä. Ja mitäs se Seb on edessä... Siitä kun alkaa laskea, niin miksei.

Klo 7.45: Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraaamaan lauantain tapahtumia. Edessä on pitkä ajopäivä, jossa muuttujia on kuitenkin lähtökohtaisesti vähemmän kuin eilen. Pätkät ovat tuttuja – olkoonkin, että Päijälä ja Västilä ajetaan viime vuoteen verrattuna eri suuntaan – ja säänkin pitäisi suosia läpi päivän. Mutta jos perjantaina mentiin pitkälti maan pinnassa, tänään luvassa on hyppyjä ja ilmalentoja heti ensimmäisestä pätkästä alkaen.