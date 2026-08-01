Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa ilmoitti Suomen aikaa varhain lauantaiaamuna perääntyvänsä puheenjohtaja Gianni Infantinon hankkeesta myydä MM-kisojen osuuksia ulkopuolisille sijoittajille. Epätoivoinen reagointi paljasti samalla halkeamat Infantinon asemassa kattojärjestön johtajana.

Fifan puheenjohtajavaali on ohjelmassa ensi maaliskuussa Marokossa. Luvassa piti olla Infantinon muodollinen uudelleenvalinta, sillä tämä oli varmistanut jo yli 200 Fifan jäsenmaan tuen.

Massiiviseksi rahantekokoneeksi Fifan takonut Infantino ei kuitenkaan malttanut historian tuottoisimpien MM-kisojen jälkeenkään odotella pölyn laskeutumista, vaan toi julki verhojen takana valmistellun suunnitelmansa MM-kisojen entistä poskettomammasta kaupallistamisesta. Röyhkeän hankkeen eteen asettuivat Fifan maanosaliitot yksi toisensa jälkeen tavalla, jota Infantinokaan ei ilmeisesti osannut arvata.

Lauantaiaamun uutisten myötä jalkapallomaailman rakenteiden voidaan katsoa nitkahtaneen joiltakin osin uuteen asentoon. Euroopan jalkapalloliiton ulostulo lujitti entisestään sen arvovaltaa kansainvälistä jalkapalloa koskevassa keskustelussa. Fifan vetäytymisen jälkeen pöydälle jäi myös uusi ja avonainen kysymys: mistä löytyvät jatkossa Infantinon tukijat?

Ehdokkuudesta Fifan puheenjohtajavaaliin on ilmoitettava marraskuun 18. päivään mennessä. Jos Infantino mielii matkustaa maaliskuussa Marokkoon luottavaisena valinnastaan, hänellä on edessä hikinen urakka selitellä tuoreimpia tempauksiaan muille maanosaliitoille, kattojärjestön päätöksentekoelimille ja muille Fifan toimijoille, joista osa on kertonut Infantinon puuhailleen MM-kisojen yksityistämistä kaikessa hiljaisuudessa.

Englannin pääministeri Andy Burnham kutsui BBC:llä Infantinoa "vääräksi mieheksi" johtamaan Fifaa. Puheenjohtajan aisapari, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, ei tunnetusti myöskään perusta häviäjistä .