Marttojen asiantuntija neuvoo tehokkaan banaanikärpäsansan.
Monen keittiössä vilisee tällä hetkellä banaanikärpäsiä. Marttojen asiantuntija Taru Karonen kertoi Huomenta Suomessa oman hyväksi havaitun tapansa päästä ötököistä eroon.
Karonen kertoo kuulleensa vinkin muualta ja todenneensa sen toimivaksi jo useamman vuoden ajan.
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Tomaatti houkuttelee banaanikärpäsiä
Tomaatti on banaanikärpästen mieleen.Shutterstock
Ansa-astian pohjalle asiantuntija laittaa viipaleen tomaattia. Tomaatti on valikoitunut houkuttimeksi alkuperäisen vinkin myötä, mutta muunlaisetkin herkut kelpaavat.
– Periaatteessa siellä täytyy olla jotain, joka sen kärpäsen houkuttelee paikalle. Eli jotain vihannesta tai hedelmää, ehkä jotain makeaa.
Tomaatin päälle Karonen lorauttaa balsamietikkaa.
Kelmua päälle
Sitten pitää vielä varmistaa, että kärpäset jäävät ansaan jumiin. Yksi keino on pingottaa tiukasti kelmua astian päälle, ja pistellä siihen reikiä.