Maatalouskoneiden käyttämät peltoliittymät sekä koneiden tilantarve, yllättävät liikeradat ja katveet saattavat yllättää niihin tottumattoman tienkäyttäjän.
Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.
Kysymys: Liikenteessä on lähiviikkoina tavanomaista enemmän maatalouskoneita. Edellyttääkö tämä muilta tienkäyttäjiltä erityishuomiota?
Vastaus: Puintikausi tosiaan on aluillaan ja jotta puiminen onnistuu, on leikkuupuimuri ajettava pellolle. Myös traktoriliikenne lisääntyy, kun viljakuormat on ajettava pellolta kuivuriin.
Viljan lisäksi monet muutkin kasvit aiheuttavat sadonkorjuuaikana traktorien liikkumistarvetta, joka itse asiassa jatkuu paikoitellen myös sadonkorjuukauden päätyttyä erilaisten maanmuokkaustoimenpiteiden muodossa.
Huomaamattomat peltoliittymät saattavat yllättää
Leikkuupuimurit ja traktorit liittyvät liikenteeseen – tai poistuvat liikenteestä – monesti vaikeasti havaittavien peltoliittymien kohdalla. Muut tienkäyttäjät eivät välttämättä tule ajatelleeksi, että kyseisessä tienkohdassa joku saattaa poistua liikenteestä tai liittyä sinne.
Tyypillisiä onnettomuuksia ovat sellaiset, joissa ohitettava traktori kääntyy vasemmalle, ohittavan auton eteen, tai ohittaja törmää oikealle kääntyvän traktorin työkoneeseen, joka siirtyy käännyttäessä viereiselle kaistalle. Tulosuunnastaan katsottuna oikealle kääntyvän traktorin viereiselle kaistalle siirtyvä työkone yllättää herkästi myös vastakkaisesta suunnasta lähestyvän.