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Miten maatalouskoneet pitää huomioida liikenteessä? | MTV Uutiset



Huomioi tämä nyt liikenteessä! Nyrkkisääntö paljastaa, oletko vaaravyöhykkeellä Tiellä kannattaa olla erityisen tarkkana traktoriliikenteen lisääntyessä. Shutterstock Julkaistu 7 minuuttia sitten Teppo Vesalainen Maatalouskoneiden käyttämät peltoliittymät sekä koneiden tilantarve, yllättävät liikeradat ja katveet saattavat yllättää niihin tottumattoman tienkäyttäjän. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi. Kysymys: Liikenteessä on lähiviikkoina tavanomaista enemmän maatalouskoneita. Edellyttääkö tämä muilta tienkäyttäjiltä erityishuomiota? Vastaus: Puintikausi tosiaan on aluillaan ja jotta puiminen onnistuu, on leikkuupuimuri ajettava pellolle. Myös traktoriliikenne lisääntyy, kun viljakuormat on ajettava pellolta kuivuriin. Viljan lisäksi monet muutkin kasvit aiheuttavat sadonkorjuuaikana traktorien liikkumistarvetta, joka itse asiassa jatkuu paikoitellen myös sadonkorjuukauden päätyttyä erilaisten maanmuokkaustoimenpiteiden muodossa. Huomaamattomat peltoliittymät saattavat yllättää Leikkuupuimurit ja traktorit liittyvät liikenteeseen – tai poistuvat liikenteestä – monesti vaikeasti havaittavien peltoliittymien kohdalla. Muut tienkäyttäjät eivät välttämättä tule ajatelleeksi, että kyseisessä tienkohdassa joku saattaa poistua liikenteestä tai liittyä sinne. Tyypillisiä onnettomuuksia ovat sellaiset, joissa ohitettava traktori kääntyy vasemmalle, ohittavan auton eteen, tai ohittaja törmää oikealle kääntyvän traktorin työkoneeseen, joka siirtyy käännyttäessä viereiselle kaistalle. Tulosuunnastaan katsottuna oikealle kääntyvän traktorin viereiselle kaistalle siirtyvä työkone yllättää herkästi myös vastakkaisesta suunnasta lähestyvän.

Maatalouskoneen kuljettajan on tietenkin tärkeää huolehtia, että kääntyminen tapahtuu sääntöjen mukaan ja turvallisesti. Myös muiden ajoneuvojen kuljettajien pitää tiedostaa riskit ja pyrkiä välttämään esimerkiksi ohittamista peltoliittymien kohdalla tai niiden välittömässä läheisyydessä.

Maatalouskonettakaan ei saa ohittaa sulkuviivaa ylittäen tai kieltoja uhmaten

Maatalouskoneiden ohittamiseen ei liity mitään erivapauksia verrattuna muihin ajoneuvoihin. Toisin sanoen, jos tien pintaan on maalattu esimerkiksi omalle ajosuunnalle tarkoitettu sulkuviiva, sitä ei saa ylittää maatalouskonettakaan ohitettaessa.

Ohituskiellon jatkuessa pidempään antaa fiksu maatalouskoneen kuljettaja aika ajoin tietä väistämällä linja-autopysäkille tai muulle tarkoitukseen sopivalle levikkeelle.

Traktorin tai puimurin kääntyessä oikealle oma kaista ei useinkaan riitä

Kaikki, jotka ovat lukeneet Aku Ankka -sarjakuvia, ovat todennäköisesti joskus törmänneet sellaiseen ruutuun, jossa Aku kantaa olallaan pitkää lautaa tai suksia ja nopeasti kääntyessään huitaisee taakallaan vieressään toisella puolella olevaa henkilöä. Tämä on mainio esimerkki siitä, miten pitkä, nostolaitteeseen kiinnitetty työkone käyttäytyy traktorin perässä, eli se siirtyy sivusuunnassa eri puolelle, minne traktori on kääntymässä.

Vastaavasti leikkuupuimurin kääntyessä sen takapyöräohjauksen aiheuttamat perän sivuttaisliikkeet voivat yllättää muut tienkäyttäjät.

Jokainen voi miettiä, kuinka suuria sivuttaisliikkeitä oman auton nokka tekee peruutettaessa, jos ohjaus on samanaikaisesti käännetty ääriasentoon.

Leikkuupuimurin perä käyttäytyy etuperin ajettaessa ja samanaikaisesti käännyttäessä vastaavalla tavalla – sivuttaissiirtymät ovat vaan vielä tuota esimerkkiäkin suurempia puimurin henkilöautoa huomattavasti suuremman koon vuoksi.

Käytännössä traktori työkoneineen tai leikkuupuimuri vaatii siis kääntyessään – kääntymissuunnasta riippumatta – hetkellisesti lähes koko tien leveyden käyttöönsä. Tämä on syytä muistaa paitsi ohittamista suunniteltaessa, myös kohtaamistilanteessa, jos vastaantuleva traktori tai leikkuupuimuri on aikeissa kääntyä.

Osaatko pitää turvaväliä oikeaoppisesti? Juttu jatkuu videon alla.

1:14 Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen opastaa riittävän turvavälin laskemiseen.

Valaisimet ja heijastimet tulee pitää toimintakunnossa ja puhtaina

Valitettavan usein näiden pellolla pääasiassa työskentelevien koneiden heijastimet, valot ja vilkut ovat kuran peitossa tai epäkunnossa. Maatalouskoneen kuljettajan tulisikin puhdistaa ne aina ennen tielle siirtymistä. Muutenkaan traktorista tai työkoneesta ei saisi pudota tielle mitään.

Varsinkin moottoripyöräilijöiden ja mopoilijoiden on tärkeää huomioida, että maatalouskoneen voimakkaasti kuvioitujen renkaiden mukana kulkeutuu herkästi pellolta tielle multaa ja savea. Erityisesti sadekelillä, kurainen tai savinen asfaltinpinta on todella liukas.

Näköyhteys kuljettajaan liikkumistavasta riippumatta

Maatalouskoneiden ympärille jää katvealueita, joihin kuljettajan on käytännössä mahdotonta nähdä. Muiden tienkäyttäjien tulisikin pyrkiä välttämään katvealueilla liikkumista.

Hyvä nyrkkisääntö on, että jos kykenet itse näkemään maatalouskoneen kuljettajan (esimerkiksi peilin kautta), on hänelläkin todennäköisesti mahdollisuus havaita sinut. Mikäli taas et näe kuljettajaa, ei hänkään todennäköisesti kykene havaitsemaan sinua – olet siis väärässä paikassa, vaaravyöhykkeessä.

MTV