Parvekelasi putosi kadulle Helsingissä.

Kolmannen kerroksen parvekelasi putosi tuntemattomasta syystä kadulle Helsingissä Postiljooninkatu 2 A:ssa lauantaina, tiedottaa Helsingin pelastuslaitos.

Pelastuslaitokselta vahvistetaan MTV Uutisille, että lasi putosi asuinrakennuksesta. Pelastuslaitos puhdisti alueen.

Poliisi sai ilmoituksen parvekelasin rikkoutumisesta pelastuslaitoksen mainitsemassa osoitteessa kello 12.10, kerrotaan Helsingin poliisin johtokeskuksesta MTV Uutisille.

Poliisi tarkasti asunnon paikan päällä ja totesi, että yksi lasipaneeli parvekkeella oli rikkoutunut.

– Asunnossa ei ollut rikkoutumishetkellä ihmisiä paikalla, eikä syytä lasipaneelin rikkoutumiselle ole selvinnyt, johtokeskuksesta kerrotaan MTV:lle.

Rikkoutuminen oli huomattu vasta sen tapahduttua. Poliisi ei osaa sanoa, kuka ilmoituksen teki ja huomasiko tämä ensin rikkonaisen lasin vai sirpaleet kadulla.

– Tässä vaiheessa ei ole syytä epäillä rikosta eikä vahinkoa. Siksi poliisi ei tutki asiaa tämän enempää, ellei jossain vaiheessa tule jotain muuta ilmi, johtokeskuksesta sanotaan.

Juttua on päivitetty poliisin kommenteilla kello 14.18.