Ravitsemustieteen professori ei innostu vitamiinijuomista.

Huomenta Suomessa keskusteltiin torstaina tämän hetken juomatrendeistä sekä juomien ravitsemuksellisesta näkökulmasta.

Hartwallin tekemän kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaiset valitsevat juomansa ennen kaikkea nautinnon vuoksi, mutta hyvinvointia tukevat ominaisuudet ovat nousseet vahvasti rinnalle.

Ravitsemustieteilijä: Vitamiinit tulisi saada ruoasta

Vitamiineilla ja muilla lisäaineilla markkinoidut juomat eivät ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholmin mukaan kuitenkaan tuo todellista hyötyä suomalaisille. Fogelholm painottaa, että vitamiinit tulisi saada pääosin ruoasta.

– Jos kysytään, onko niistä vitamiineista jotain fysiologista hyötyä, joita näistä makujuomista saa, niin vastaus on että ei ole, Fogelholm sanoo.

Fogelholmin mukaan erilaisia makuvesiä ja virvoitusjuomia voi nautiskella siloin tällöin, mutta päivittäiseen käyttöön hän ei niitä suosittelisi.

