Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa vieraillaan musiikkituottajien Chisu ja Jori Roosbergin luona. Pariskunta avaa Veitolalle Porvoon maalaiskotinsa ovet.

Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa vieraillaan Porvoossa maailaisidyllissä musiikkituottajaparin Chisu ja Jori Roosbergin kotona. Maria Veitola pääsee näkemään pariskunnan "ranchin".

– Ihan siis hullu idylli, kaikki niittykukat ja pellot ja mitä hittoa, Veitola ihastelee.

– Tervetuloa ranchillemme, Chisu sanoo.

Pariskunta oli ohjelman kuvausten aikaan, viime kesänä vasta muuttanut asumaan tilalle. Yhdessä taloista sijaitsee pariskunnan musiikkistudio, jota myös muut artistit voivat vuokrata.

Toisessa talossa eli niin sanotussa "mummon mökissä" sijaitsee Chisun työhuone. Veitola pääsee myös nukkumaan mökissä.

Jori Roosberg pelottelee Veitolaa pahalla mummon hengellä. Katso videolta, kuinka Veitola reagoi Jorin vitsailuun!

Kolmannessa puutalossa sijaitsee perheen asuintilat.

Jakson aikana ranchille saadaan Erika Vikman tekemään uutta biisiään. Myös Veitola saa haasteen kokeilla biisin tekemistä.

Kesäisen kalapöydän ääressä kuullaan, kuinka parin rakkaustarina sai alkunsa ja kuinka uusperhearki yhdessä on muotoutunut.

Chisulla on tytär yhdessä ex-kumppaninsa, valo- ja lavastussuunnittelija Mikki Kuntun kanssa. Chisun tytär syntyi vuonna 2014. Jori toi uusperheeseen mukanaan kaksi lasta aiemmasta liitostaan.

