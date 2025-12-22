Suomalainen joulupöytä on murroksessa juomienkin osalta, summaa viiniasiantuntija.

Alkuun hieman glögiä, snapsi sillin kanssa ja punaviiniä kinkulle? Näin suomalainen joulupöytä on totuttu rakentamaan vuosikymmenten ajan.

Vuonna 2025 tällainen kaava ei kuitenkaan ole enää itsestäänselvyys.

"Seeprajuominen" yleistyy

Viiniasiantuntija Ilkka Sirénin mukaan joulun juomakulttuuri elää vahvaa murrosta, ja nyt tehdään tilaa kevyemmille viineille, holittomille vaihtoehdoille ja ennen kaikkea omille mieltymyksille.

– Selkeä trendi on nähtävissä: ihmiset juovat hieman vähemmän alkoholia. Se ei ole joko tai, vaan sekä että, Sirén kuvaa niin sanottua zebra drinking -ilmiötä.

Zebra drinking eli seeprajuominen tarkoittaa käytännössä sitä, että alkoholittomia ja alkohollisia juomia juodaan rinta rinnan. Alkoholia kulutetaan vähemmän, mutta sitä ei jätetä kokonaan pois.

Sirénin mukaan alkoholittomien juomien suosio näkyy myös tuotekehityksessä. Markkinoille on tullut mun muassa teepohjaisia, viiniä muistuttavia juoia, jotka voivat tarjota yllättävän kuivan ja viinimäisen kokemuksen ilman alkoholia.