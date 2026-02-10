Asiantuntijat oikaisevat valmisruokiin liittyviä harhaluuloja – ja nimeävät elintarvikkeen, jota he pitävät ravitsemuksellisesti kaikkein huonoimpana.

Huomenta Suomessa keskusteltiin maanantaina erilaisten valmisruokien suosiosta sekä niiden terveellisyydestä. Valmisruokamarkkinat ovat kaksinkertaistuneet Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana, eikä suosiolle näy loppua.

Valmisruokien yhteydessä puhutaan usein ruoan prosessoinnista tai ultraprosessoinnista. Helsingin yliopiston ravintoturvallisuuden professori Marina Heinosen mukaan termeihin liittyy paljon harhaluuloja.

– Kyllähän se on niin, että harvaa ruokaa me syömme ilman, että sitä olisi prosessoitu. Prosessointi on ihan yksinkertaisesti sitä, että me muutamme raaka-aineen olomuotoa: pilkomme kasviksia, kuorimme omenan, puristamme appelsiinimehua, leivomme leipää.

Ultraprosessointi on Heinon mukaan sen sijaan ei-tieteellinen käsite, jolla on hieman haluttu demonisoida juurikin valmisruokateollisuutta.

Mikä on kaikista "huonoin" ja epäterveellisin ruoka?

On kuitenkin totta, että tietyt pitkälle jalostetut tuotteet eivät välttämättä ole ravitsemuksen kannalta parhaita mahdollisia valintoja. Jos asiantuntijoiden pitäisi nimetä yksi elintarvike, joka on kaikista "huonoin", mikä se olisi?

Huomenta Suomen haastattelussa mukana ollut Atrian tutkimuspäällikkö Jukka Saarenpää nimeäisi perunalastut.

– Kuuntelin kansainvälisessä seminaarissa tutkijan puheenvuoroa, ja kyllä siellä päädyttiin perunalastuun. Se on hyvin kevyt, mutta sisältää erittäin paljon energiaa ja suolaa, ja sen lisäksi siinä ei ole ravintoaineita juuri ollenkaan.

Marina Heinonen on Saarenpään mukaan samoilla linjoilla.

– Kyllä minäkin vähän tuohon perunalastuun kallistun, mutta myös croissant on vähän sellainen, että siinä ei ole mitään, joka olisi kauhean terveellistä.

Perunalastujen epäterveellisyys on nostettu esiin myös monissa tutkimuksissa sekä terveydenalan ammattilaisten toimesta.

Millaiset trendit ohjaavat valmisruokien suunnittelua tulevaisuudessa? Entä mitä mieltä professori on valmisruokien terveellisyydestä? Katso videolta koko haastattelu.