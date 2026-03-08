Kaupungintuhoajaksi kutsutusta 2024 YR4 -asteroidista on saatu uutta tietoa.
Avaruusteleskooppi James Webbin tekemät tuoreimmat havainnot huolta aiheuttaneesta 2024 YR4 -asteroidista vahvistavat, että se ei ole osumassa Maahan eikä Kuuhun.
Aiemman laskelman mukaan asteroidin mahdollisuus törmätä Kuuhun oli 4,3 prosenttia, nyt se on pyöreät nolla. Aiheesta uutisoi Live Science -tiedesivusto.
Kosmisessa mittakaavassa 2024 YR4 kuitenkin ohittaa Kuun todella hiuksenhienosti – noin 21 000 kilometrin etäisyydeltä. Tämä on lähempänä kuin joidenkin satelliittien etäisyys Maan kiertoradalla maankamaralta katsottuna.
Nasan kuva asteroidi 2024 YR4:stä.Kuva: Nasa
Maapallon asteroidi ohittaa selvästi kauempaa, useiden satojentuhansien kilometrien etäisyydeltä.
Nasan mukaan uudet tarkat laskelmat ovat JSWT:n (James Webb Space Telescope) äärimmäisen tarkkuuden ansiota. Laskelma puski JSWT:n havainnointikyvyt äärirajoilleen.
2024 YR4 havaittiin ensimmäisen kerran vuoden 2024 loppupuolella. Kyseessä on halkaisijaltaan noin 60-metrinen kappale. 2024 YR4 tekee lähiohituksensa vuonna 2032.
Kappale herätti huolta, sillä Maahan osuessaan räjähdys olisi vastannut viittäsataa Hiroshiman ydinpommia. Ensimmäisissä laskelmissa oli jopa 3,1 prosentin todennäköisyys kappaleen iskeytymiselle Maahan. Mutta nyt uhka on siis poistunut kokonaan.