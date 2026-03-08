Emma-gaalassa edustanut Sanna Marin lähetti paljonpuhuvan viestin.
Suomalaisen musiikin vuoden parhaimmisto palkitaan Emma-gaalassa lauantaina 7. maaliskuuta.
Paikalle suomalaista musiikkia juhlistamaan saapui myös entinen pääministeri Sanna Marin. Hän edusti gaalassa Mert Otsamon suunnittelemassa luomuksessa.
Sanna Marin saapui Emma-gaalan punaiselle matolle.Lehtikuva
Sunnuntaina vietettävän kansainvälisen naistenpäivän kynnyksellä Marin lähetti suomalaisille paljonpuhuvan viestin astuessaan median eteen.
– Ehkä lähettäisin sellaisen viestin, että tasa‑arvon puolesta on taisteltava tänäänkin. Kun itse aloitin pääministerinä 2019, tasa‑arvo oli maailmassa paremmalla tollalla kuin se on nykyään, hän sanoi.
– Me olemme ottaneet takapakkia monessa suhteessa. Katsomme maailman monia maita, vaikkapa Afganistania, mutta myös länsimaita, hän jatkoi.
