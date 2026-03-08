Sisä-Suomen poliisilaitos tiedottaa Jyväskylässä eilen tapahtuneesta kiinniottotilanteesta.
Poliisilla oli eilen illalla tehtävä moottoritiellä Jyväskylän keskustan läheisyydessä.
– Poliisi suoritti ajoneuvon pysäytyksen hälytystehtävään liittyen Tourulan alueella. Poliisi joutui sulkemaan liikenteen rampilla moottoritieltä Jyväskylän keskustaan, sivullisten sekä poliisitoiminnan turvaamiseksi.
Poliisin mukaan kohteena olleen auton kuljettaja totteli poliisin antamaa pysähtymiskäskyä ja autossa olleet otettiin poliisin haltuun selvityksiä varten.
Poliisista kerrotaan, että kukaan ei loukkaantunut tilanteessa eikä siitä aiheutunut vaaraa sivullisille.