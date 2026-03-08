Pelastuslaitokselta varoitetaan paikoin liukkaasta ajokelistä.
Täysperävaunurekka on ajautunut kaidetta vasten Pohjois-Pohjanmaalla Kemintiellä Kuivanimenen keskustasta hieman pohjoiseen päin. Paikalle on hälytetty seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitoksen mukaan tilanteesta ei ole koitunut henkilövahinkoja.
Liikenne on poikki onnettomuuspaikalla. Liikenteen keskeytyksen arvioitu kesto on noin tunti.
– Keli on erittäin liukas. Autoilijoita varoitetaan paikoin liukkaasta ajokelistä, pelastuslaitos tiedottaa.