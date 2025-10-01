Onko kahvi terveellistä ja missä muodossa?
Kahvin terveysvaikutukset puhuttavat tasaisin väliajoin, kun uusia tutkimustuloksia putkahtaa aiheesta.
Kahvin terveellisyyteen otti tammikuussa 2025 kantaa Huomenta Suomessa ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm. Kahvitrendeistä oli puhumassa sen sijaan Meiran markkinointipäällikkö Sanna Kylmänen.
Fogelholmin mukaan kahviin liittyvät väestöseurantatutkimukset ovat osoittaneet kohtuullisen selkeän tuloksen juoman terveellisyydestä.
– Kohtuullista vähän runsaampi kahvinjuonti, 4–6 kuppia päivässä, näyttäisi vähentävän kakkostyypin diabeteksen ilmaantuvuutta. Esiintyy myös vähemmän aivoverenkiertohäiriöitä ja dementiaa.
Sydän- ja verisuonisairauksien osalta tutkimustulokset ovat Fogelholmin mukaan todella paljon epäselvempiä.
Lue myös: Nyt tuli kahvivaroitus yli 60-vuotiaille
Aamukahvi terveellisempi?
Kahvinjuontia ei kuitenkaan tarvitse opetella terveyshyötyjä saadakseen. Ravitsemusasiantuntija muistuttaa, että samat hyödyt saa terveellisillä ruokatottumuksilla.
Tammikuussa uutisoitiin tutkimustuloksista, joiden mukaan kahvi kannattaa juoda aamuisin saadakseen juomasta terveyshyödyt. Fogelholm ei anna tälle tutkimukselle kuitenkaan suurta painoarvoa.
– Minusta se oli oudosti tehty. En olisi valmis tulkitsemaan tuloksia yhtään millään tavalla.
Lue myös: Juotko kahvia ruoan jälkeen? Ei kannata – Pippa Laukka kertoo syyn
Suodatinkahvi ehdottomasti terveellisin
Yksi asia kannattaa kuitenkin pitää mielessä kahvia valitessa: kiistattomien tutkimustulosten mukaan suodatettu kahvi on suodattamatonta terveellisempää.
– Suodatinkahvi on juuri se, johon kaikki kahvin hyvät vaikutukset liittyvät.
Suodattamaton kahvi sisältää Fogelholmin mukaan muun muassa huonoa LDL-kolesterolia kohottavaa kafestolia. Suodatetussa kahvissa kafestoli jää suodattimeen, eikä päädy juotavaan kahviin. Jäljelle jäävät sen sijaan kahvin hyvät vaikutukset
– Periaatteessa tämä trendi, että ollaan alettu käyttää suodattamattomia kahveja olisi huono trendi, jos niiden osuus olisi huomattavasti suurempi. Niin kauan kuin se pysyy tässä 10 prosentissa, niin en ole millään tavalla huolissani.
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran tammikuussa 2025.