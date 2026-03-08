Kaksoisvoiton ottaneen Mercedeksen vauhti oli kova, mutta Ferrari myös auttoi vastustajaansa arveluttavalla taktiikallaan.

Mercedeksen George Russell ja Kimi Antonelli ajoivat tallille unelma-alun formula ykkösten kauden avauskisassa. Kuskit nappasivat kaksoisvoiton Australian gp-kisasta Melbournessa.



Paalulta kisaan startannut Russell voitti, ja 19-vuotias Antonelli lisäsi Mercedeksen juhliin vauhtia kakkospaikallaan.



Ferrarin Charles Leclerc täydensi palkintokorokkeen, ja hänen kokenut tallikaverinsa Lewis Hamilton tuli neljänneksi.



Leclerc hallitsi kisaa alkuun onnistuneen starttinsa ansiosta. Ferrarilla oli kaksoisjohto, kun kisa ja johtoaseman vaihtelu rauhoittui virtuaalisen turva-auton myötä. Hamilton viestitti radioonsa, että edes toisen punaisen auton tulisi käyttää varikkopysähdys turva-auton aikana, mutta tallin johdosta ei vastattu myöntävästi. Ferrari pitäytyi alkuperäisessä myöhemmän vaiheen yhden pysähdyksen suunnitelmassaan, ja Mercedeksen kuskit nappasivat kaksoisjohdon Ferrareiden viimein mentyä varikolle.



Ferrari sai kolmos- ja nelossijoista kelpo pisteet, mutta tallin johdossa pohditaan taatusti, että olisiko konkarin toiveeseen kannattanut vastata toisella tavalla. Leclerc totesi kuitenkin kisan jälkeen, että edes toisenlaisella taktiikalla voitto ei ollut otettavissa.



– En usko, että mikään olisi muuttunut. Voin olla väärässä. Minusta kuitenkin näytti siltä, että Mercedeksellä oli vain enemmän vauhtia tänään meihin verrattuna, Leclerc sanoi kärkikolmikon haastattelussa.

Bottas keskeytti ja vilkutteli kiitokset

Tulokastalli Cadillacilla paluun formula ykkösten kisakuskiksi tehnyt Valtteri Bottas joutui keskeyttämään avauskisassa. Bottas ehti ajaa vain 18 kierrosta Australian Melbournen radalla, kun autoon tuli ongelmia. Suomalainen poistui autostaan ja vilkutteli "kotiyleisölle" kiitokset. Bottaksen kumppani Tiffany Cromwell on australialainen, ja Melbournen lehtereillä oli varmasti Bottaksen paluuta innolla odottaneita faneja.



Cadillacin auto ei vakuuttanut koko avausviikonloppuna. Bottas avasi keskeyttämiseen johtaneita ongelmia Viaplaylla.



– Joku mekaaninen ongelma, mikä kertoo, että luotettavuuden kanssa on vielä tehtävää, Bottas sanoi.



Bottas kertoi ainakin kytkimen reistailleen, ja varikkopysähdyksellä ratti meni vaihtoon.



– Tämä on vielä se vaihe, kun ratkotaan ongelmia. Eteenpäin mennään, Bottas totesi.



Bottaksen lähtökohdat kisaan olivat heikot. Hän lähti liikkeelle ruudusta 19, mutta sai kelpo startin. Hän nousi hetkellisesti muutaman sijan ylöspäin, mutta suomalaiskonkarin mukaan sijoituksen pitäminen oli haastavaa.



– Lähtö ja ensimmäinen kierros oli hyvä. Pysyin poissa ongelmista, eikä tullut mitään vaurioita. Vauhti ei kuitenkaan riittänyt varsinkaan alun kovalla renkaalla, Bottas kertasi.



Cadillacin ohuena onnistumisena voidaan pitää sitä, että suomalaisen tallikaveri Sergio Perez sai auton ajettua maaliin. Perez ylitti maaliviivan kuitenkin valtaisalla erolla kärkeen. Hänen jälkeensä maaliin tuli ainoastaan isoissa ongelmissa ollut Aston Martinin Lance Stroll. Se vahvisti tulokastallille, että kilpailukykyisen auton eteen on tehtävä vielä rutkasti työtä. Bottaksen into auto kehittämiseen säilyy.



– Tiimi on tehnyt jo huikeaa työtä, että ollaan päästy tänne asti. Edelleen oma fiilis on mahtava siitä, että on taas täällä ja osana tiimiä, Bottas päätti.

Piastri ei startannut kotikisaansa

Viime kaudella ylivoimaiseen valmistajien mestaruuteen yltänyt McLaren joutui pettymään avauskisassa. Kuljettajien MM-sarjan hallitseva mestari Lando Norris oli viides, mutta suuri harmi tuli Oscar Piastrin kohtalosta. Australialainen ei päässyt edes starttaamaan kotikisaansa, kun hän kolaroi valmistavilla kierroksilla ennen lähtöä.



Kolmosruudusta lähtenyt Isack Hadjar joutui keskeyttämään aivan kisan alussa, kun hänen Redbullinsa alkoi savuttamaan. Toinen Redbull-kuski Max Verstappen taas teki huiman nousun häntäpään lähtösijalta peräti kuudenneksi.



Formula ykkösten kausi jatkuu heti tulevana viikonloppuna Kiinassa.