MTV Uutiset seuraa Iranin ja Lähi-idän tilannetta tässä artikkelissa.
7.13: Axios: USA ja Israel keskustelleet erikoisjoukkojen lähettämisestä Iraniin
Yhdysvallat ja Israel ovat keskustelleet erikoisjoukkojen lähettämisestä Iraniin turvaamaan maan hallussa olevaa rikastettua uraania. Asiasta kertovan Axios-sivuston mukaan erikoisjoukot lähetettäisiin sodan myöhemmässä vaiheessa. Axios kertoo saaneensa tiedot keskusteluista tietäviltä, nimettömänä pysytteleviltä lähteiltä.
Uutistoimisto Reuters ei ole kyennyt vahvistamaan tietokja.
6.38: Droonihyökkäys Kuwaitin lentoasemalle
Kuwaitin asevoimien mukaan Kuwaitin kansainvälisellä lentoasemalla olevat polttoainesäiliöt olivat Iranin droonihyökkäyksen kohteena varhain sunnuntaina.
Israelin asevoimat sanoi havainneensa yöllä Iranista Israelia kohti matkaavia ohjuksia.
Saudi-Arabian puolustusministeriö taas sanoi torjuneensa useita ohjuksia ja drooneja sunnuntain vastaisena yönä.
Qatarin puolustusministeriön mukaan Qataria kohti laukaistiin lauantain aikana Iranista yhteensä 12 ohjusta. Kahdeksan ohjuksista saatiin torjuttua, loput neljä eivät aiheuttaneet vaurioita tai henkilövahinkoja.
6.34: Ulkoministeriön järjestämä kotiutuslento matkaan tänään
Ulkoministeriön on määrä järjestää tänään kotiutuslento suomalaisille Omanin pääkaupungista Masqatista.
Ministeriön viestinnästä kerrottiin perjantaina STT:lle, että suomalaisten kotiutuslennolle ilmoittautui virallisesti noin 350 ihmistä, kun lennolle oli tarjolla noin 160 paikkaa. Ministeriön mukaan lapsiperheet ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevat olivat etusijalla lennolle pääsyssä.
Ulkoministeriön mukaan kyydit Abu Dhabista ja Dubaista Omaniin lähtevät sunnuntaina aamuyöstä. Aiempien tietojen mukaan lennon Masqatista on määrä lähteä neljältä iltapäivällä paikallista aikaa ja olla perillä Helsinki-Vantaan lentokentällä puoliltaöin.
Kotiutusmatkan hinta matkustajaa kohti on 1 230 euroa.
6.24: Trump Etelä-Iranin kouluiskusta: "Sen teki Iran"
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Iranin olleen Etelä-Iranissa tyttökouluun osuneen iskun takana.
Trump vastasi Air Force One -lentokoneessa toimittajan kysymykseen siitä, oliko Yhdysvallat kouluiskun takana.
– Minun mielestäni näkemäni perusteella sen teki Iran, Trump vastasi.
Toimittaja kysyi heti perään Trumpin takana seisseeltä puolustusministeri Pete Hegsethiltä, pitikö Trumpin sanoma paikkansa
– Tutkimme asiaa, mutta ainoa osapuoli, joka kohdistaa iskuja siviileihin, on Iran, Hegseth vastasi.
Muun muassa New York Times ja Reuters ovat kertoneet olevan viitteitä siitä, että Yhdysvallat voisi olla iskun takana.
Viikko sitten lauantaina tyttökouluun osunut isku surmasi iranilaisviranomaisten mukaan ainakin 175 ihmistä, kertoo New York Times. Medioissa raportoidut uhriluvut ovat vaihdelleet jokseenkin.
6.20: Israel surmasi neljä iskussa hotelliin Beirutissa
Israelin asevoimat surmasi neljä ihmistä hotelliin kohdistuneessa iskussa Libanonin pääkaupungissa Beirutissa.
Libanonin terveysministeriö kertoi asiasta varhain sunnuntaina.
Israelin asevoimat sanoi varhain sunnuntaina tehneensä Beirutiin iskun, jonka kohteena oli ollut Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkojen Libanonin haaran komentajia.
Israel on kuluvalla viikolla tehnyt lukuisia iskuja Libanoniin sen jälkeen, kun Hizbollah teki ilmaiskuja Israeliin. Hizbollah on kertonut iskeneensä Israeliin kostaakseen Iranin korkeimman johtajan, ajatollah Ali Khamenein kuoleman.
Qatarilaismedia al-Jazeera uutisoi lauantaina, että Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin iskuissa Libanoniin on kuollut tämän viikon aikana ainakin noin 340 ihmistä.
6.15: Israelilaismediat: Khamenein poika haavoittunut
Israelilaismedioiden mukaan viime viikolla surmatun Iranin korkeimman johtajan, ajatollah Ali Khamenein poika Mojtaba Khamenei on haavoittunut Iraniin tehdyssä iskussa.
Asiasta uutisoivat ainakin Times of Israel, Haaretz ja Ynet israelilaisilta viranomaislähteiltä saamiensa tietojen perusteella.
Haaretzin lähde sanoi, että Khamenei olisi haavoittunut lievästi viikko sitten lauantaina eli samana päivänä, kun hänen isänsä surmattiin.
Iranissa uskonoppineiden neuvosto aikoo valita maalle uuden korkeimman johtajan sunnuntain aikana. New York Times kertoi alkuviikosta, että Mojtaba Khamenei on kärkiehdokas isänsä seuraajaksi.
Israel on ilmoittanut surmaavansa maan seuraavankin johtajan, jos tämä on nykyisen hallinnon valitsema.
Lauantain seurantaan pääset tästä.