Carolinan Sebastian Aho rohmusi tehot 0+3, kun Hurricanes kärsi 4–5-tappion Calgary Flamesille.

Aho syötti joukkueensa ensimmäisen, kolmannen ja neljännen osuman. Suomalainen on tehnyt nyt kolmeen edelliseen otteluun pisteet 1+5.

Tappio oli Carolinalle yllätys, sillä se on idässä kärkijoukkue. Calgary taas keikkuu lännessä kolmanneksi viimeisenä eikä ole menossa pudotuspeleihin.

Maccelli nakkasi osuman

Toronto Maple Leafsin Matias Maccelli oli tehokkaana ottelun ensiminuuteilla, kun joukkue kohtasi Tampa Bay Lightningin.



Maccellin rannelaukaus upposi sisään, kun ottelua oli pelattu vajaat viisi minuuttia. Tampa Bay karkasi kuitenkin jo avauserän aikana 4–1-johtoon ja voitti ottelun lopulta 5–2-lukemin.



Maccelli on tehnyt nyt kolmessa peräkkäisessä ottelussaan pelin avausmaalin. Kaikki kolme ottelua ovat päättyneet Toronton tappioon.



Yhteensä osumia Maccellille on tällä kaudella kirjattu 13.



Toronto ei ole voittanut vielä yhtäkään olympiatauon jälkeen pelaamistaan seitsemästä pelistä, ja pudotuspeliviiva alkaa karata itälohkon häntäpäässä olevalta joukkueelta ikävän kauas.



Maccelli kertoi pelin jälkeen joukkueen verkkosivuilla julkaistussa haastattelussa, että joukkueen peliä ei ole tauon jälkeen saatu vain kulkemaan.



– Meillä on pukukoppi täynnä hyviä pelaajia. Meidän on uskottava toisiimme ja pidettävä siitä kiinni. Ei siinä muuta vaihtoehtoa ole, suomalaishyökkääjä sanoi.

Saros torjui 21, Lankinen 32

Nashville Predatorsin suomalaisvahti Juuse Saros torjui 21 kertaa Buffalo Sabresia vastaan. Ottelu päättyi Buffalon voittoon 3–2-lukemissa.



Vancouver Canucksin maalilla torjuneen Kevin Lankisen ilta päättyi niin ikään tappioon, kun Winnipeg Jets voitti jatkoajalla 3–2-lukemin. Lankinen torjui ottelussa 32 kertaa.



New Jersey Devils päihitti Hudsonjoen takaa vierailulle saapuneen New York Rangersin maalein 6–3. Devilsin Lenni Hämeenaho ja Rangersin Juuso Pärssinen jäivät ilman tehopisteitä.

Koivuselle kauden kuudes tehopiste

Rasmus Ristolaisen Philadelphia Flyers kaatoi Pittsburgh Penguinsin voittolaukauskisaan venähtäneessä ottelussa lukemin 4–3.



Penguinsin suomalaistulokas Ville Koivunen merkittiin syöttäjäksi ottelun avausmaaliin ensimmäisen erän alkupuolella. Tommy Novakin osuma syntyi ylivoimalla Ristolaisen istuessa rangaistusaitiossa kiinnipitämisen vuoksi.



Flyers tuli ottelun varsinaisella peliajalla kolme kertaa tasoihin.



Koivunen on kerännyt tältä kaudelta 2+4-tehot.