Suomalaisten juomamieltymyksissä näkyy nyt selkeitä trendejä.
Huomenta Suomessa keskusteltiin torstaina tämän hetken juomatrendeistä sekä juomien ravitsemuksellisesta näkökulmasta.
Hartwallin tekemän kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaiset valitsevat juomansa ennen kaikkea nautinnon vuoksi, mutta hyvinvointia tukevat ominaisuudet ovat nousseet vahvasti rinnalle.
Teepohjaiset juomat ryminällä Suomeen
Hartwallin tutkimuspäällikkö Sini Hynysen mukaan nyt on nähtävillä ainakin yksi selkeä trendi: teepohjaiset juomat.
Hynynen kertoo, että kylmät teejuomat ovat rantautuneet Suomeen Yhdysvalloista ja Aasiasta, missä ne ovat olleet trendikkäitä jo pidempään.
– Tee on nyt noussut maailmalla globaaliksi trendiksi, ja erilaiset kylmät juomat, joissa on teetä, kiinnostavat suomalaisia, Hynynen sanoo.
Teepohjaisia juomia löytyy erityisesti alkoholittomien juomien kategoriasta, mutta nyt vaihtoehtoja on tullut myös alkoholijuomahyllyihin.
Ravitsemusprofessori: Hyvinvointiväitteet puhdasta mielikuvaa
Teepohjaisten juomien lisäksi trendikkäitä ovat erilaiset raikkaat ja marjaisat maut, kuten vadelma. Suomalaisia viehättää juomissa myös luonnollisuuden mielikuva, ja näitä vaihtoehtoja kaivataan kokoajan lisää.
Ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm Helsingin yliopistosta muistuttaa kuitenkin, että mitkään juomat eivät korvaa terveellistä ruokavaliota.
– Suurin osa hyvinvointiin liittyvistä asioista juomissa on kyllä ihan puhdasta mielikuvaa, Fogelholm toteaa.